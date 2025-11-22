Dit is waarom je zo boos wordt als er 'slow' staat in plaats van 'langzaam'

De Nederlandse taal barst van de leenwoorden. Je zoekt iets op op je 'computer', zet je 'capuchon' op tegen de regen en droogt je haren met een 'föhn'. Maar als de gemeente Eindhoven 'slow' op straat schrijft, in plaats van 'langzaam', is dat voor veel mensen een brug te ver. Hoe kan dat?

Taal is altijd in beweging. We vinden nieuwe dingen uit, hebben nieuwe gewoontes, culturen versmelten met elkaar en de taal smelt lekker mee. "28 procent van onze woordenschat is geleend uit het Frans en Latijn, daarna komt het Engels pas", noemt taalwetenschapper Jos Swanenberg als voorbeeld. Het zijn overblijfselen uit de Franse tijd, waarin de elite Frans met elkaar sprak. "Maar ook dat is op een gegeven moment voorbij gegaan."

Het klinkt misschien gek, maar op een bepaalde manier is dat vergelijkbaar met wat er in Eindhoven gaande is. Daar is ervoor gekozen om 'slow' op de straat te schrijven, in plaats van 'langzaam'. Zo is het voor expats makkelijker te lezen, zeker als ze geen Nederlands spreken. "Maar dat is iets lokaals. En het kan zomaar weer veranderen als die groep daar weg zou trekken", legt Swanenberg uit. Net zoals die Franse taal weer uit Nederland vertrok.

"Ik moest een beetje denken aan de klachten die je krijgt uit Amsterdam, waar je in een restaurant in het Engels wordt aangesproken. Dat maak je op andere plaatsen eigenlijk nooit mee." Het heeft dus vooral te maken met demografie, meer dan het echt met taalverandering te maken heeft. "Het wordt van bovenaf besloten, het is overheidscommunicatie. Dat is iets heel anders dan jongeren die iets spontaan gaan roepen. Dus ik begrijp wel dat daar weerstand tegen is."

Dat neemt niet weg dát jongeren heel veel spontaan roepen. "Slay", citeert Swanenberg zijn dochters, met nog een paar woorden internetjargon erachteraan. "Dat is een modegevoelig woord, dus het kan prima dat dat straks weer verdwijnt." Taal komt en gaat. En de taalkundige denkt zeker dat we over 20 jaar nog wat meer invloed van het Engels in onze taal zien. "Maar de angst dat het Nederlands onder druk van het Engels dreigt te bezwijken, daar geloof ik niet zo in."