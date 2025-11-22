Eindhoven Airport tijd dicht na signaleren drones, vliegverkeer hervat

Eindhoven Airport was zaterdagavond een paar uur dicht na het signaleren van meerdere drones. Het vliegverkeer van en naar Eindhoven werd stilgelegd. Iets na half elf werd het vliegverkeer hervat.

'Vanwege verstoringen in het luchtruim zijn vluchten vertraagd en zullen er mogelijk annuleringen volgen' was te lezen op borden op Eindhoven Airport. Op de website van het vliegveld stond dat vluchten werden omgeleid via Weeze, Rotterdam en Brussel.

Minister Ruben Brekelmans van Defensie liet weten dat er op de luchthaven 'counter-drone-middelen van Defensie' klaar stonden om in te grijpen. Ook de politie en marechaussee waren aanwezig.

Een woordvoerster van Eindhoven Airport bevestigde rond half negen zaterdagavond dat er op dat moment geen vluchten vertrokken of landden op de luchthaven. Omdat er op het terrein ook een luchtmachtbasis zit, werd ook het militaire vliegverkeer stilgelegd.

Vliegverkeer hervat

Om tien over half elf werd het vliegverkeer hervat. "De drones creëerden een gevaarlijke situatie", vertelt Raissa Broeren, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. "We nemen verstoring van het vliegverkeer heel serieus en willen geen risico nemen. Daarom hebben we maatregelen getroffen." Broeren bevestigt dat het om meerdere drones ging maar kan geen precies aantal noemen.

Minister Ruben Brekelmans laat op X weten dat Defensie om veiligheidsredenen nog geen informatie kan delen over de genomen maatregelen.

Vrijdagavond werden er ook al drones gesignaleerd boven vliegbasis Volkel. Defensie heeft met wapens geprobeerd de drones neer te halen.