Brabant werd wakker onder wit dekentje, waarschuwing gladheid ingetrokken

Een deel van Brabant werd zondagochtend wakker onder een dunne witte deken. Het was zaterdagnacht gaan sneeuwen en die sneeuw bleef aan het begin van de ochtend op veel plaatsen liggen.

De situatie was dusdanig dat het KNMI waarschuwde dat het plaatselijk glad was in de provincie. Daarom gaf het weerinstituut tot tien uur zondagochtend code geel af.

Raymond Klaassen van Weerplaza waarschuwde vrijdag al voor een gure zondag. "Zeker met windkracht 4 tot 5 in open gebieden.”

Halverwege de zondagmiddag en aan het begin van de avond kan er in het oosten van het land opnieuw sneeuw vallen. Die zou volgens het KNMI tijdelijk kunnen blijven liggen en opnieuw gladheid kunnen veroorzaken. Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.

Maandag wordt het iets zachter, met 6 tot 7 graden. Er valt dan regen. Natte sneeuw krijgen we dan niet meer.