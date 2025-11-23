Navigatie overslaan

Brabant werd wakker onder wit dekentje, waarschuwing voor gladheid

Vandaag om 06:24 • Aangepast vandaag om 09:23
Een mooi winters landschap in Oisterwijk zondagochtend (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een deel van Brabant werd zondagochtend wakker onder een dunne witte deken. Het was zaterdagnacht gaan sneeuwen en die sneeuw bleef aan het begin van de ochtend op veel plaatsen liggen.

Peter de Bekker

Het KNMI waarschuwt dat het in de provincie plaatselijk glad is door de sneeuw. Daarom heeft het weerinstituut tot tien uur zondagochtend code geel afgegeven.

Raymond Klaassen van Weerplaza waarschuwde vrijdag al voor een gure zondag. "Zeker met windkracht 4 tot 5 in open gebieden.”

Halverwege de zondagmiddag en aan het begin van de avond kan er in het oosten van het land opnieuw sneeuw vallen. Die zou volgens het KNMI tijdelijk kunnen blijven liggen en opnieuw gladheid kunnen veroorzaken. Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.

Maandag wordt het iets zachter, met 6 tot 7 graden. Er valt dan regen, natte sneeuw krijgen we dan niet meer.

Winters Den Bosch van bovenaf gezien (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Oisterwijk in de sneeuw (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Sneeuw in Waalwijk zondagochtend (foto: Martha Kivits).
Voetstappen in de sneeuw (foto: An Roelen).
Sneeuw aan De Lind in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Ook Waalwijk werd zondagochtend wakker onder een dunne witte deken (foto: Martha Kivits).
Sneeuw aan De Lind in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest.
