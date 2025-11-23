Opnieuw drones boven vliegbasis Volkel, maar van wie is onduidelijk

Zaterdag blijken er niet alleen drones te zijn gezien bij Eindhoven Airport, maar ook wéér boven vliegbasis Volkel. Dat vertelt staatssecretaris Tuinman zondagmorgen. Hij zegt dat er zowel vrijdag als zaterdag middelen zijn ingezet om de drones te verjagen, zowel in Volkel als Eindhoven. En dat nog niet duidelijk is wie er achter de drones zit.

Dat er zaterdag in Volkel weer drones waren gezien, was nog niet bekend. Er ging veel aandacht naar Eindhoven Airport , waar het vliegverkeer stillag door meerdere drones. "We zitten er bovenop en hebben een operationeel hoofdkwartier dat hier dag en nacht mee bezig is."

"Vannacht was een latertje", zegt Tuinman zondagochtend bij WNL op Zondag . "Er is een aantal drones daadwerkelijk over het hek gevlogen in Volkel. Ze zijn verjaagd. Eergisteravond in Volkel en gisteren in Volkel en Eindhoven."

Opvallend is dat Tuinman twee keer begint over kwajongens, die hij waarschuwt niet 'met een krat bier' een grap uit te halen boven de luchtbasis of het vliegveld. "Als jij met je drone boven Volkel vliegt, kun je een tijdje de bak in gaan", zegt hij vermanend.

Criminele circuit

Er wordt met drie scenario's rekening gehouden. "Alles is mogelijk", zegt Tuinman. "Het kan zijn dat mensen niet weten dat ze daar niet mogen vliegen, maar ook dat het vanuit het criminele circuit is of dat er kwaadwillenden zijn."

Om welke van de drie het vrijdag en zaterdag ging, is volgens de staatssecretaris niet makkelijk te achterhalen. "En een vliegveld is echt heel groot. Dit waren kleine drones, quadcopters. Die kun je gewoon bij de MediaMarkt kopen."

Geen resten

Om de drones te verjagen, heeft defensie twee methodes. "Soft kill en hard kill", legt de staatssecretaris uit. Bij een soft kill kan een drone niet meer communiceren met het hoofdstation. Een hard kill betekent dat de drone kapot wordt gemaakt. Welke van de twee methoden bij Vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport zijn ingezet, wil Tuinman niet zeggen. Maar er zijn geen resten gevonden en er is niks geruimd.

"We hebben de middelen en die zetten we ook in", zegt hij erover. "We hebben een duidelijk mandaat. In het verleden hadden we handelingsverlegenheid, dan deden we het toch niet. Maar nu zetten we ze ook in."