Platenzaak zet foto online na diefstal, moeder herkent kind en grijpt in

Een van de twee tieners die zaterdag voor honderden euro's aan platen probeerde te stelen bij muziekwinkel Sounds Tilburg, is door haar moeder herkend. De platenwinkel zette een foto van het jonge duo online. De moeder laat haar kind er niet zomaar mee wegkomen.

"Ben jij dit?", stuurde de moeder de foto naar haar kind. Ze herkende haar tiener op een geblurde foto van muziekwinkel Sounds Tilburg, waar zaterdagmiddag twee jongeren een stapel elpees en een cd probeerden mee te nemen. Ze werden geconfronteerd door een medewerker die hen al eens eerder in de zaak had gezien. "Toen was ik ook al iets kwijt", zei hij. Na veel aarzelen maakte een van hen zijn tas open. Er zaten elf platen en één cd in.

Foto op het internet

Na de confrontatie mocht het duo vertrekken. Maar niet voordat een medewerker van de platenzaak een foto maakte van het tweetal en die op internet zette. "Klootzakken", schrijft hij. "Don't try us."

In eerste instantie stonden de tieners herkenbaar op de foto, daarna werden ze geblurd. "Maar ook met die vervaging kon ik zien dat het mijn kind was", reageert de moeder tegen Omroep Brabant. Ze blijft verder liever anoniem.

Aangifte doen

"Eerst ontkenden ze, maar daarna bleek dat ze dit al vaker hadden gedaan", vertelt ze. Ze baalt enorm van de situatie. "Dus gaan we maar naar de politie", zuchtte ze zaterdag.

Gelukkig voor de tieners in kwestie loopt het met een sisser af, omdat de winkel het tweetal heeft laten gaan. "De agente gaf aan dat het daarmee klaar is. Dus we gaan contact opnemen met de winkel om het op te lossen", vertelt de moeder. In de hoop dat haar kind hierna wel een lesje heeft geleerd.