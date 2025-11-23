Drones boven vliegbasis Volkel waren volgens minister niet bewapend

Defensie heeft 'niet het beeld' dat de drones die dit weekend boven de militaire vliegbasis Volkel vlogen, wapens bij zich hadden. Dat zei demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans in tv-programma Buitenhof.

Eerder zondag liet staatssecretaris Tuinman weten dat er zowel vrijdag als zaterdag drones zijn gezien bij vliegbasis Volkel. Ook op Eindhoven Airport was het zaterdagavond raak. Daar vlogen er vijf of zes en dat zorgde ervoor dat het vliegverkeer een paar uur stil kwam te liggen.

Waarop de minister zijn beeld dat de drones niet bewapend waren baseert, wordt niet duidelijk. De staatssecretaris zei bij WNL op Zondag dat de drones klein zijn en gewoon in de winkel te koop zijn.

Defensie heeft geprobeerd de drones uit de lucht te schieten, maar dat is niet gelukt. Er zijn geen delen teruggevonden.

Gevechtsvliegtuigen

Op Volkel zijn gevechtsvliegtuigen gestationeerd, maar daar hoeven we ons volgens Brekelmans geen zorgen over te maken. "Die zijn daar goed beschermd," aldus de VVD-minister.

De geruststelling van de minister zal in goede aarde vallen bij inwoners van Volkel. Die lieten zaterdag aan Omroep Brabant weten zich zorgen te maken om hun veiligheid.