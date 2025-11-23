Joep schreef een boek over grote liefde Jaimy Vanenburg: 'Mijn strijder'

"Soms laat één iemand een boodschap achter, die groter is dan het leven zelf", schrijft oud-PSV'er Gerald Vanenburg. Hij heeft het over zijn dochter Jaimy, die in augustus 2024 overleed. Ze was een vrouw, met een verhaal zoals in boeken wordt beschreven. Dus heeft haar partner Joep dat nu ook gedaan.

Jaimy Vanenburg Jaimy was een jonge vrouw uit Eindhoven, die uiteindelijk maar 32 jaar mocht worden . Ze maakte ontzettend veel mee, onderging een dubbele longtransplantatie, lag in coma, kreeg een hartstilstand, leed aan een levenslange longziekte en overwon kanker. Uiteindelijk was haar lichaam op.

"Ze droomde ervan om een boek te schrijven. Een verhaal dat anderen zou inspireren om écht te leven", zegt vader Gerald. De titels lagen al klaar, de verhalen ook. Het boek moest alleen nog aan elkaar geschreven worden. Al deed haar verhaal dat bijna zelf al.

Ze was advocaat, moeder van zoontje Lenny en 'bovenal een levensgenieter'. Jarenlang hield ze bij wat ze meemaakte, via haar Instagramkanaal. "Elke keer krabbelde ze weer op, tot de finaleklap werd uitgedeeld. Onverwacht", schrijft Joep.

Vergeet niet te leven

Vlak voor ze overleed, maakte Jaimy de opzet voor haar boek. 'Ze passen perfect', was de werktitel: refererend naar haar 'nieuwe' longen. Uiteindelijk heeft haar Joep het verder uitgeschreven en is het Vergeet Niet Te Leven geworden.

"Ik heb mijn best gedaan, Jaim", schrijft Joep in het voorwoord. "En ik hoop dat, door het delen van jouw verhaal, jouw dromen toch nog een stukje verder zijn uitgekomen. Dat de wereld weer een stukje mooier is geworden. En ik hoop - maar dat is puur eigenbelang - dat jouw zoon, Lenny, als hij later groot is en dit boek leest, elke keer weer vervuld is van trots. Dat jij zijn moeder bent én dat jij dus in hem zit. Wat een onwijs cadeau."

Het boek Jaimy van Joep Scheepers is vanaf 9 december te bestellen.