Consumentenbond maakt afspraken met Brabantse supers over kassabonfouten

Wie na het boodschappen doen een fout op de kassabon ontdekt bij Nettorama of Hoogvliet krijgt het product gratis of een waardebon. Dit hebben de supermarkten, met ook winkels in Brabant, afgesproken met de Consumentenbond, meldt die belangenorganisatie voor consumenten.

De Consumentenbond waarschuwde na een steekproef in april voor fouten op kassabonnen bij de supermarkten. De supers beloofden vervolgens verbeteringen. In augustus keek de Consumentenbond opnieuw of artikelen juist waren geprijsd. Bij Nettorama, Hoogvliet en ook DekaMarkt stonden aanbiedingen toen nog steeds vaak met de verkeerde prijs op de bon.

"Omdat we bij Nettorama, Hoogvliet en DekaMarkt nog te weinig verbetering zagen, hebben we ze gesommeerd te stoppen met de kassabonfouten en ze aansprakelijk gesteld voor de schade die consumenten lopen", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Op basis daarvan hebben we verdere afspraken gemaakt, zoals een prijsgarantie."

Mysteryshoppers

De supermarkten hebben de Consumentenbond ook beloofd externe mysteryshoppers in te huren om prijzen te controleren. Verder heeft Hoogvliet met winkels in Den Bosch en Hedel die nog veel werkten met papieren reclameborden, veel elektronische prijskaartjes bij schappen geplaatst. Die moeten automatisch de juiste prijs laten zien.

Eerder ook Jumbo en Albert Heijn in de fout

De Consumentenbond constateerde eerder ook fouten op kassabonnen bij grotere ketens als Jumbo, Albert Heijn en PLUS. Bij die ketens komen dit soort fouten inmiddels amper meer voor, aldus de bond.

Begin dit jaar werd ook bekend dat Jumbo, Albert Heijn en PLUS gezamenlijk 1,8 miljoen euro doneerden aan goede doelen als symbolisch bedrag voor in het verleden gemaakte kassabonfouten. Nettorama, Hoogvliet en DekaMarkt zijn nog niet met zo'n gebaar gekomen. "Daarover gaan we nog met ze in gesprek", zegt Molenaar.