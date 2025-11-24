Uit de hand, niet over het hek: zo voed je boerderijdieren

Sneetjes brood of appelschillen over het hek gooien zodat de ezels en alpaca’s het op kunnen eten: veel ouders doen het graag met hun kinderen. Maar volgens Mat Teeuwen, dierenverzorger bij de Parkboerderij Deurne, is dat niet goed voor de dieren. “Daar worden ze veel te dik van."

Bij de Parkboerderij merken ze steeds vaker dat bezoekers hele zakken oud brood of ladingen GFT-afval over de hekken gooien. Maar dat kan de dieren ernstig ziek maken. “In principe geldt: wat je zelf thuis niet meer zou eten, moet je ook niet aan de dieren voeren. Dus die overgebleven appelschillen van de appeltaart kunnen beter gewoon in de GFT-bak,” legt Teeuwen uit.

Ook vers brood is volgens de dierenverzorger geen goed idee. “Ze komen niets tekort”, zegt hij. “Ze krijgen van ons al brokjes, bietenpulp en hooi. Daarnaast kunnen ze grazen in het gras. Als mensen dan ook nog eens grote hoeveelheden brood over het hek gooien, laten de dieren het gezonde voer dat wij geven staan.”

Uit de hand voeren

Wie de dieren toch iets extra’s wil geven, kan dat volgens Teeuwen prima doen - als je het maar op de goede manier doet. “Opa’s, oma’s en ouders mogen best samen met hun kinderen een sneetje brood geven. Maar gooi het niet over het hek, houd het in je hand. Als de dieren nog honger hebben, komen ze het vanzelf uit je hand opeten,” zegt hij.