Deze huwelijksgrap brengt veel teweeg: 'Waar maak je je druk om?'

Bij een huis in Beek en Donk hingen afgelopen weekend ludieke spandoeken met teksten over vreemdgaan. Het ziet eruit als een wraakactie, maar niets is minder waar. Het gaat om een huwelijksgrap voor een kersvers getrouwd stel. Volgens schrijver Ineke Strouken zijn dit soort grappen van alle tijden. "Het geeft kleur aan het leven."

'Bij Gamehouse stiekem in de mond, nu alleen nog maar wandelen met de hond'. Dat is een van de teksten van de spandoeken op het huis in Beek en Donk. Op het tweede doek staat 'Overdag schrijft ie over de dooie, 's avonds ligt ie bij Auke in d'r kont te klooien'. Hoe zijn huwelijksgrappen ontstaan?

Ineke Strouken is schrijver en oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. "Huwelijksgrappen waren ooit bestemd voor bruiloften waar de gemeenschap tegen was, bijvoorbeeld een oudere man met een jong meisje", vertelt Strouken. De magische sfeer die rond een huwelijksnacht hangt, is volgens haar altijd al bijzonder geweest. "Vroeger werd het bruidspaar naar bed gedanst. De gordijnen van het hemelbed gingen dicht en het feest eromheen ging gewoon door. Er werd geacht dat het huwelijk geconsumeerd werd."