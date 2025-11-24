Deze huwelijksgrap brengt veel teweeg: 'Waar maak je je druk om?'
Bij een huis in Beek en Donk hingen afgelopen weekend ludieke spandoeken met teksten over vreemdgaan. Het ziet eruit als een wraakactie, maar niets is minder waar. Het gaat om een huwelijksgrap voor een kersvers getrouwd stel. Volgens schrijver Ineke Strouken zijn dit soort grappen van alle tijden. "Het geeft kleur aan het leven."
'Bij Gamehouse stiekem in de mond, nu alleen nog maar wandelen met de hond'. Dat is een van de teksten van de spandoeken op het huis in Beek en Donk. Op het tweede doek staat 'Overdag schrijft ie over de dooie, 's avonds ligt ie bij Auke in d'r kont te klooien'.
Hoe zijn huwelijksgrappen ontstaan?
Ineke Strouken is schrijver en oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. "Huwelijksgrappen waren ooit bestemd voor bruiloften waar de gemeenschap tegen was, bijvoorbeeld een oudere man met een jong meisje", vertelt Strouken.
De magische sfeer die rond een huwelijksnacht hangt, is volgens haar altijd al bijzonder geweest. "Vroeger werd het bruidspaar naar bed gedanst. De gordijnen van het hemelbed gingen dicht en het feest eromheen ging gewoon door. Er werd geacht dat het huwelijk geconsumeerd werd."
Bovendien zorgen dit soort grappen volgens Strouken ook voor een markeringsritueel. "Het bruidspaar gaat van jeugd naar volwassenen. Je gaat niet meer elke zaterdag met je vrienden bier drinken want je komt in een gehuwde status. Dat was vroeger natuurlijk wel strenger dan nu. Dan bleef je thuis wonen tot je ging trouwen."
Als het aan Strouken ligt dan zijn dit juist de momentjes die 'kleur geven aan het leven'. "Ook al word je erbij genomen, een goeie grap is toch leuk." Op social media vinden sommige mensen de grap in Beek en Donk minder geslaagd. "Tja, mensen kunnen zich ontzettend druk maken, maar waar maak je je dan precies druk om? Hoe meer tradities, hoe vitaler een gemeenschap is."
Caravan op het dak
Niet alleen in Beek en Donk weten ze een grapje uit te halen. Twee jaar geleden kregen de vrienden van Mark en Nathalie uit Veldhoven het voor elkaar om een caravan op het dak van het bruidspaar te zetten. Op de caravan stond de tekst 'na mauwen over trouwen, niet meer zeuren over verbouwen'.
Zelf kon Mark er wel om lachen. Hij noemde het een super ludieke actie, zeker omdat hij met zijn werk ook in de caravans zit.
Huis ingepakt met tweeduizend bierkratjes
In datzelfde jaar vonden ook de vrienden van Marcel uit Someren-Heide het leuk om een grap uit te halen toen Marcel ging trouwen. De gele rakker moest daarbij centraal komen te staan, want 'Marcel slaat geen biertje af'. En dus werd het huis van Marcel en Bianca ingepakt met maar liefst tweeduizend bierkratjes.