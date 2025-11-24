Politiehelikopter ingezet na inbraak in Goirle, vier mannen opgepakt

De politie heeft zaterdag vier mannen aangehouden die verdacht worden van een inbraak in een bedrijfspand aan de Poppelseweg in Goirle. De mannen zijn tussen de 27 en 44 jaar oud.

De inbraak vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Agenten gingen na een melding met politiehonden naar de plek toe en zagen dat er een raam kapot was. Er waren spullen uit het bedrijfspand meegenomen.

Er werd gezocht naar de inbrekers, maar de politie vond niemand meer in het gebouw. Met de politiehonden werd in straten en weilanden gezocht naar sporen en aanwijzingen, maar ook dat liep op niks uit.

Vier aanhoudingen na actie met politiehelikopter

Bij een nieuwe actie zaterdagavond, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, had de politie wel beet. Er werden vier mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak en diefstal. De mannen zitten nog vast en worden verhoord.