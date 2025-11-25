Hondenpoep is niet minder en dus moet veldje weg: 'Heel boos'

Woede en verdriet over het verdwijnen van een hondenveldje in Waalwijk. Minder overlast van hondenpoep: met dat doel maakte de gemeente drie jaar geleden een renveldje. Nu de poepoverlast blijft, gaat het veld aan het Willaertpark weer weg. Ruim 300 mensen tekenden een petitie om dat te voorkomen. "Ik ben heel erg boos", verzucht de 57-jarige Angela Voogd.

"Kapitalen hebben ze in dat veldje gestopt!", vervolgt Angela. "Ineens moet het weg", zegt ze, nog altijd verbaasd. "Iedereen maakt hier een praatje met elkaar. Dit is goed voor de buurt", zegt ze, wijzend naar baasjes die met elkaar aan het kletsen zijn. Wiktoria kocht haar huis zelfs vanwege het hondenveldje. Ze woont er vlak naast. "Ik ben er dol op! Dit is geweldig voor de hond", zegt ze, boven luid geblaf uit. "Het is echt een sociale plek. Ik was de eerste die de petitie tekende", zegt ze trots.

Rotte appels

"Dit is zonde! Het is gewoon kapitaalvernietiging", vertelt Wim van Vliet (77). "Ik begrijp het niet helemaal." Dat de proef niet is geslaagd, is volgens hem geen reden om het weg te halen. "De honden kunnen hier lekker spelen. Bijna iedereen ruimt poep op, rotte appels zitten er altijd tussen."

Gezelligheid bij het veldje (foto: Raymond Merkx).

Hondentoilet

Een brief met uitleg van de gemeente hangt bij het veldje. In 2022 is de proef gestart. Een nieuw speelveldje moest zorgen voor minder poepoverlast in de rest van de wijk. De hondentoiletten gingen weg: dat zijn speciale plekken waar honden mogen poepen, zonder opruimplicht. "De proef heeft de overlast van hondenpoep niet verminderd", zo staat in de brief. "Het uitlaatveldje wordt ontmanteld. De hondentoiletten komen terug. De automaat voor poepzakjes gaat weg", zo is de harde conclusie. De gemeente Waalwijk heeft maandag niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. 'Meer poep op straat'

De petitie is niet te missen. Op verschillende bomen hangt tekst en uitleg. Ook kun je bij het veldje zelf tekenen. Ook Raymonda Boelaars tekent ter plekke. "Ze willen meer hondenpoep op straat bij de gemeente, denk ik! Hier ruimen mensen het gewoon op." "Het is rot! De gemeente mag ook wel aan honden denken", vindt Raymonda. Angela doet een duidelijke oproep: "Afblijven!"