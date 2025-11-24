Bredase shorttracker Kos sneller dan verwacht terug op het ijs

Shorttracker Daan Kos uit Breda is toch op tijd fit voor de World Tour-wedstrijden van Dordrecht. Een week geleden was hij met de nationale selectie meegereisd naar Polen voor de wereldbeker in Gdansk, maar zegde toen af vanwege een teruggekeerde rugblessure, waardoor hij ook Dordrecht dacht te missen.

“Ik vind de situatie een beetje eng nu de pijn erger is geworden, terwijl we de afgelopen weken met man en macht hebben gewerkt om het probleem te verhelpen”, zei Kos vorige week .

Voorloper van hernia?

Na een rustweek keert de shorttracker uit Breda echter weer terug op het ijs, meldt de NOS. Hij kampt met een 'bulging disc', wat kan duiden op een voorloper van een hernia. "Al hoeft dat niets heftigs te zijn, aangezien ik direct onder behandeling ben gekomen van de fysio en dat leek de juiste aanpak." Sindsdien volgde in Nederland een nieuw onderzoek en extra behandelingen, waardoor hij toch mee kan doen in Dordrecht.

Olympische Spelen

Kos' favoriete afstand is de 1.000 meter, waar Nederland nog altijd aast op een derde startplek voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ook Itzhak de Laat is vanwege dat doel opgeroepen voor de World Tour-wedstrijden in Dordrecht, nadat hij vorig weekend werd thuisgelaten.