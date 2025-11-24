Drugs, veel geld, wapen en aanhoudingen bij controle politie
Meerdere aanhoudingen en de vondst van drugs, een wapen en naar schatting tienduizenden euro's aan contant geld. Dat was het resultaat van controles die vorige week dinsdag en woensdag werden gehouden in Eindhoven en omgeving en De Kempen. De politie heeft dit maandag bekendgemaakt.
Het groot contant bedrag lag in een auto. De politie maakt niet bekend om hoeveel geld het gaat. De bestuurder van de wagen kon geen logische verklaring geven over de herkomst van het geld en is opgepakt op verdenking van witwassen.
Waar werd het wapen gevonden?
Het wapen, een drukgaswapen, werd gevonden in een andere wagen. Ook werd in een van de wagens een verborgen ruimte gevonden. Deze ontdekkingen werden gedaan tijdens een verkeerscontrole. Hierbij werden meerdere personen aangehouden voor het onder invloed rijden van alcohol of drugs. Om hoeveel mensen het ging, meldt de politie niet.
Verder werden bekeuringen uitgeschreven voor het niet op zak hebben van een rijbewijs en voor technische onvolkomenheden aan een voertuig.
Hennepattributen ter waarde van een ton
In een ander voertuig werden er in de kofferbak dozen aangetroffen met gedroogde henneptoppen. Deze vondst gaf voldoende aanleiding voor een doorzoeking van een huis. Hier lagen meerdere kilo’s aan gedroogde henneptoppen en 450 hennepplanten.
In een opslagbox werden meerdere attributen opgevist die worden gebruikt bij het professioneel telen van hennep. Deze goederen vertegenwoordigen een waarde van 100.000 euro. Alle spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Samenwerking op grote schaal
Bij de acties werden bedrijven bezocht en tientallen garageboxen en vele voertuigen onder de loep genomen. De politie werkte hierbij samen met de zogeheten bestuurlijke interventieteams van de gemeente Eindhoven (BITE) en de Kempen (KIT), die wel vaker in actie komen. Hierin bundelen allerlei organisaties hun krachten, zoals gemeenten, Belastingdienst en Enexis. Ook zijn medewerkers van landelijke politiediensten ingezet.