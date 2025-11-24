Drugs, veel geld, wapen en aanhoudingen bij controle politie

Meerdere aanhoudingen en de vondst van drugs, een wapen en naar schatting tienduizenden euro's aan contant geld. Dat was het resultaat van controles die vorige week dinsdag en woensdag werden gehouden in Eindhoven en omgeving en De Kempen. De politie heeft dit maandag bekendgemaakt.



Het groot contant bedrag lag in een auto. De politie maakt niet bekend om hoeveel geld het gaat. De bestuurder van de wagen kon geen logische verklaring geven over de herkomst van het geld en is opgepakt op verdenking van witwassen.



Waar werd het wapen gevonden?

Het wapen, een drukgaswapen, werd gevonden in een andere wagen. Ook werd in een van de wagens een verborgen ruimte gevonden. Deze ontdekkingen werden gedaan tijdens een verkeerscontrole. Hierbij werden meerdere personen aangehouden voor het onder invloed rijden van alcohol of drugs. Om hoeveel mensen het ging, meldt de politie niet.

Verder werden bekeuringen uitgeschreven voor het niet op zak hebben van een rijbewijs en voor technische onvolkomenheden aan een voertuig.