Miljoenen mensen zien Julia losgaan met Zara Larsson op dansje van Lola

Miljoenen mensen over de hele wereld keken de afgelopen weken naar Julia, die tijdens een optreden van de Zweedse zangeres Zara Larsson het nummer Lush Life vlekkeloos kon meedansen. Dat maakt Lola Beckers (30) uit Middelbeers trots: zij is degene die de choreografie heeft bedacht. "Ik had nooit verwacht dat dit stukje viraal zou gaan."

Ed Sheeran, Lorde, Kylie Minogue en nu dus Zara Larsson. Choreografe en danseres Lola Beckers werkt al jaren samen met wereldberoemde artiesten, maar wat er de afgelopen weken gebeurde, had ze nog nooit meegemaakt. Zara Larsson trad halverwege november op in de Ziggo Dome in Amsterdam. In het publiek stond Julia Coster, die op het podium werd gevraagd om mee te dansen met de hit Lush Life. En wat bleek: Julia kende de choreografie perfect. Het moment werd gefilmd, gedeeld op TikTok en binnen één dag had de video al meer dan tien miljoen kijkers. "Veel vrienden stuurden het meteen naar me door", vertelt Lola. "Het was echt bizar om te zien. Het werd snel opgepikt en binnen 24 uur was het overal in het nieuws, niet alleen in Nederland."

Lola verzorgt de choreografie voor een groot deel van Zara Larssons show. Vooral voor de tour begint, is ze aan het werk. Dan bedenkt Lola de danspassen en oefent ze nog met de danseressen en artiest. "Daarna is mijn werk vaak klaar. Dan kan ik een soort van achterover gaan zitten en soms nog wat bijschaven aan de show."

"Ik dacht dat het het meest ondoordachte stukje choreografie van de hele show is."

Maar soms loopt het dan héél anders dan gepland. "Ik had nooit gedacht dat net dit stukje dans viraal zou gaan. We hebben het bedacht tijdens de repetitiedagen, helemaal op het einde. We waren al erg moe en we waren vooral lol aan het hebben, een beetje aan het swingen." Toen ontstond de dans spontaan. Lola lacht: "Ik denk dat het het meest ondoordachte stukje choreografie van de hele show is." Het is niet erg moeilijk, zegt de choreografe. "Daarom was mijn eerste reactie op het viraal gaan eigenlijk ook: nee, niet dít stukje! Maar achteraf denk ik juist dat het goed aanslaat, omdat het vrij makkelijk is. Iedereen kan het. Simplicity is key.” Dat blijkt: inmiddels ziet ze video’s van mensen uit Australië, Tokyo en Shanghai die allemaal meedoen. Ook de beroemde acteur Timothée Chalamet danste op Lola’s choreografie. En of het dan nog erg is dat het vooral om Julia en het dansje gaat, en niet om Lola? "Nee hoor. Het is onderdeel van mijn werk dat ik niet in de spotlight sta. Ik ben vooral trots. Ik heb hier hard voor gewerkt en het geeft me voldoening als je ziet wat voor platform het krijgt." In deze video zie je het dansje en een interview van Julia op de Amerikaanse tv:

