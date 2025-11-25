Leven tafeltennisser Yannick op z'n kop na stunt op EK: 'Enorme stap'

Hij noemt het zelf een enorme stunt. Yannick Paredis (21) uit Budel pakte dit weekend bij het EK para-tafeltennis de Europese titel en daardoor staat zijn leven op z’n kop. Door de titel is hij automatisch geplaatst voor het WK 2026 in Thailand, ook krijgt hij nu financiële ondersteuning van NOC*NSF. "Dit is een enorme stap in mijn carrière", zegt hij.

Vanuit de bond kreeg hij tot nu toe een vergoeding, maar verder was Yannick voor bijvoorbeeld buitenlandse toernooien volledig afhankelijk van sponsoren. De financiële ondersteuning geeft hem nu meer mogelijkheden.



Voor het EK in het Zweedse Helsingborg was de nummer zeventien van de wereldranglijst als negende geplaatst. Geen topfavoriet dus. “In de achtste finale trof ik een speler waar ik nog nooit eerder van had gewonnen. Ik kreeg matchpoints tegen, maar wist het om te draaien. Ook de kwartfinale en halve finale won ik. In de finale op zondag stond ik tegen Jonas Hansson, van wie ik in de groepsfase had verloren. Deze verloren wedstrijd heb ik met mijn coach goed geanalyseerd en dat leverde succes op.”



Emoties na het laatste punt

Na het laatste punt was er een enorme ontlading bij Yannick. Hij knuffelde zijn coach en liep daarna naar zijn teamgenoten en zijn vader op de tribune. Die zou eerst helemaal niet naar Zweden komen. Dat had Yannick liever niet vanwege de zenuwen. "Maar wat was ik achteraf blij dat hij met de vader van een teamgenoot is meegereden. Het was zo’n mooi moment om dit met hem te mogen delen, ik werd er emotioneel van.”

Yannick Paredis (foto: ITTF).

Enorme stap in carrière

Uitgebreid het kampioenschap vieren was geen mogelijkheid, want Yannick deed ook mee in het dubbelspel. Samen met Jean Paul Montanus haalde hij maandag de halve finale. Een dag na het toernooi is er nog steeds ongeloof bij de tafeltennisser. “Ik had nooit verwacht dat ik de Europese titel kon pakken. Ik was mentaal sterk en door tactisch goed te spelen en iets extra’s te geven ben ik zover gekomen.”

