Drones bij Volkel, Eindhoven en Gilze: Defensie investeert extra

Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones. Dat laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Dit nadat bij onder meer de vliegbasis Eindhoven en de vliegbasis Volkel drones werden gezien.

Afgelopen weekend werden drones gesignaleerd boven de vliegbases Eindhoven en Volkel. Begin deze maand werd ook al een drone gespot boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Een onderzoek van de marechaussee leverde niets op. Een paar weken eerder was boven de vliegbasis ook al een drone gesignaleerd.

De bewindsman noemt de incidenten met onbekende drones 'zeer zorgelijke ontwikkelingen'. Daarom zijn snel extra investeringen nodig, bovenop die de investeringen al zijn aangekondigd. "Het effectief gebruiken van, en verdedigen tegen, onbemenste systemen is een kat-en-muis-spel en vereist snelle stappen in innovatie en opschaling."