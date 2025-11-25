Drones bij Volkel, Eindhoven en Gilze: Defensie investeert extra
Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones. Dat laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Dit nadat bij onder meer de vliegbasis Eindhoven en de vliegbasis Volkel drones werden gezien.
Afgelopen weekend werden drones gesignaleerd boven de vliegbases Eindhoven en Volkel. Begin deze maand werd ook al een drone gespot boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Een onderzoek van de marechaussee leverde niets op. Een paar weken eerder was boven de vliegbasis ook al een drone gesignaleerd.
De bewindsman noemt de incidenten met onbekende drones 'zeer zorgelijke ontwikkelingen'. Daarom zijn snel extra investeringen nodig, bovenop die de investeringen al zijn aangekondigd. "Het effectief gebruiken van, en verdedigen tegen, onbemenste systemen is een kat-en-muis-spel en vereist snelle stappen in innovatie en opschaling."
Wat gaat het ministerie precies aanschaffen?
Het ministerie wil extra antidronekanonsystemen aanschaffen. Verder worden onder meer bestrijdingsmiddelen voor kleine drones gekocht, radarsystemen en onderscheppingsdrones. Ook steekt Defensie extra geld in de bescherming van marineschepen tegen drones.
Begin dit jaar kondigde Defensie al aan de Skyranger 30 te kopen. Er worden 22 van deze mobiele antidronesystemen aangeschaft, waarvan de eerste in 2028 moet worden geleverd.
In totaal wordt tussen de 1.25 en drie miljard euro uitgetrokken voor de versterking van de antidronecapaciteit.