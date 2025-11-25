Michael Jackson-fans kunnen hun slag slaan bij veiling unieke handschoen

Altijd al een met diamanten belegde handschoen van Michael Jackson willen bezitten? Dan is dit je kans. Zaterdag gaan er zeven bijzondere items van de King of Pop onder de hamer in Tilburg.

Zijn nummers zijn nog dagelijks te horen op de radio. In veel muzieklijsten, zoals de Top 900 van Omroep Brabant , vind je liedjes van The King of Pop terug. De echte fans doen er alles aan om een 'stukje' van Michael Jackson te bemachtigen.

Het is alweer zestien jaar geleden dat er een schokgolf de wereld overging. Op 25 juni 2009 overleed Michael Jackson. Zijn muzikale nalatenschap is tot op de dag van vandaag immens.

Voor hen gloort er zaterdag een unieke mogelijkheid. Bij Dutch Auction Company in Tilburg gaan zeven items van Jackson onder de hamer. Een paar schoenen dat hij droeg tijdens een concert in Berlijn in 1992. Twee jassen die om zijn schouders hingen en een hoed uit 1993 die hij regelmatig opzette.

Wat is het pronkstuk?

Klapstuk van de veiling is een met Swarovski-diamanten belegde handschoen die Wacko Jacko droeg tijdens zijn History World Tour in 1996. Daarmee trad hij ook in Nederland op. "De geschatte opbrengst van de handschoen ligt tussen de dertig- en vijftig duizend euro", vertelt Richard Singh, medeoprichter van Dutch Auction Company. "Maar eerdere veilingen hebben laten zien dat bij internationale belangstelling uit onder andere de Verenigde Staten en China dit bedrag zomaar kan verdubbelen. Als er een aantal bieders is dat koste wat kost die handschoen wil hebben, dan kan het zomaar oplopen."

Echtheid gegarandeerd

Singh kan aantonen dat de zaterdag geveilde items ook daadwerkelijk toebehoorden aan Michael Jackson. "Deze spullen komen van een serieuze verzamelaar uit Spanje. Er zitten certificaten van echtheid bij en andere documenten."

Singh en de Dutch Auction Company zijn bekend in de muziek- en Hollywood-wereld. Daarom kwam de Spaanse verzamelaar ook bij hen uit om deze items te veilen. Singh weet dat hij zaterdag een bijzondere middag gaat beleven. "Het is vooral heel erg leuk. Het is een eer dat je dit soort objecten mag veilen en afhameren. Daar ben ik echt wel trots op."

Online bieden

Donderdag en vrijdag zijn kijkdagen bij de Dutch Auction Company. Zaterdagmiddag om één uur begint de veiling. Bieders kunnen live in Tilburg bieden, maar ook online. Niet veel later wordt bekend wat de met Swarovski-diamanten belegde handschoen van Jackson waard is.