Kamer wil duidelijkheid van kabinet over opheffen dorp Moerdijk
De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel duidelijkheid geeft over de mogelijke verdwijning van het dorp Moerdijk om plaats te maken voor uitbreiding van de industrie op die plek. Een verzoek voor een debat over de kwestie van FVD kreeg dinsdag ruime steun van de partijen.
De gemeenteraad van Moerdijk stemde vorige week in met een plan om ruimte te maken voor het project Powerport. Maar volgens FVD'er Peter van Duijvenvoorde gaat een gemeenteraad niet over de opheffing van een dorp als er sprake is van nationaal belang. "Juridisch gezien is het besluit niet doorslaggevend", zei hij.
Het Kamerlid vindt het noodzakelijk dat het kabinet - ook al is het demissionair - op korte termijn duidelijkheid geeft aan de inwoners. De partijen die het verzoek steunen, wezen erop dat de inwoners van Moerdijk in grote onzekerheid verkeren.
PVV-leider Geert Wilders is van plan vrijdag het dorp te bezoeken om de bezorgde inwoners te steunen.
Wanneer werd er bekend dat Moerdijk moet verdwijnen?
Op 11 november dropte de gemeente de bom bij de bewoners: Moerdijk moet verdwijnen. Het dorp valt ten prooi aan de oprukkende industrie naast het plaatsje. Al langer hing het opheffen van het dorp als een donkere wolk boven de hoofden van de inwoners.
Speeltuinen, huizen en de basisschool moeten plaats maken voor drie grote energiestations, die een belangrijke schakel vormen in de Nederlandse energietransitie. Voor die plannen is zo’n 700 hectare grond nodig. Met het verdwijnen van het dorp komt daarvan ongeveer 450 hectare vrij.
