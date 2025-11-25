Kamer wil duidelijkheid van kabinet over opheffen dorp Moerdijk

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel duidelijkheid geeft over de mogelijke verdwijning van het dorp Moerdijk om plaats te maken voor uitbreiding van de industrie op die plek. Een verzoek voor een debat over de kwestie van FVD kreeg dinsdag ruime steun van de partijen.

De gemeenteraad van Moerdijk stemde vorige week in met een plan om ruimte te maken voor het project Powerport. Maar volgens FVD'er Peter van Duijvenvoorde gaat een gemeenteraad niet over de opheffing van een dorp als er sprake is van nationaal belang. "Juridisch gezien is het besluit niet doorslaggevend", zei hij. Het Kamerlid vindt het noodzakelijk dat het kabinet - ook al is het demissionair - op korte termijn duidelijkheid geeft aan de inwoners. De partijen die het verzoek steunen, wezen erop dat de inwoners van Moerdijk in grote onzekerheid verkeren.