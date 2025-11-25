Romário zegt boekpresentatie af bij PSV om medische redenen

De boekpresentatie van Romário de Souza Faria bij PSV gaat komend weekend niet door. De Braziliaanse oud-voetballer van de club kan niet komen door medische redenen.

De oud-voetballer zou dit weekend naar Nederland toekomen voor zijn boekpresentatie in Eindhoven. Frans van den Nieuwenhof heeft een boek geschreven over de tijd van Romário (59) bij PSV. Dat moment moet hij nu aan zich voorbij laten gaan.

Romário geldt als een voetballegende in Eindhoven en speelde van 1988 tot 1993 voor PSV. Hij won met de Eindhovense ploeg drie keer de landstitel, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff-schaal.

Het is onduidelijk wat de voormalige spits mankeert.

Meerdere bezoeken aan ziekenhuis

Twee jaar geleden belandde de Zuid-Amerikaan met een darminfectie in het ziekenhuis. Een paar jaar daarvoor liet hij zijn galblaas verwijderen en onderging hij een operatie om zijn maag te verkleinen om zo diabetes onder controle te houden.

Ereburger van Eindhoven

Het Eindhovens Dagblad meldt dinsdagavond dat er plannen lagen om de oud-voetballer ereburger van de stad te maken. Of dit op een ander moment alsnog zal worden gedaan is niet bekend.