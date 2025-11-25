Advertentie
112-nieuws: Agenten vinden 46 sloffen illegale sigaretten • Botsing tussen scooter en auto in Breda
Vandaag om 20:20
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
20:20
Agenten vinden 46 sloffen illegale sigaretten
De politie heeft dinsdag in een huis in de binnenstad van Helmond 46 sloffen illegale sigaretten gevonden. Agenten gingen een kijkje nemen, nadat zij een anonieme tip hadden gekregen. In het huis werd ook contant geld gevonden.
16:31
Botsing tussen scooter en auto in Breda
Een scooter en auto zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst in Breda. Het ongeluk gebeurde op Oude Vest. De scooterrijdster raakte lichtgewond.
16:10
Flinke vertraging op A27 door ongeluk
Op de A27 bij Hank is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het ongeluk zorgt voor flinke vertraging voor het verkeer richting Breda.
15:53
Fietsster gewond bij aanrijding met busje in Breda
Een fietsster is dinsdagmiddag gewond geraakt op het kruispunt van de Dr. Struyckenstraat en de Oranjeboomstraat in Breda. Bij de botsing waren een fietsster en een werkbusje met aanhanger betrokken.
15:05
Kleine keukenbrand door pannetje soep in Valkenswaard
In een huis aan de Lijsterbeslaan in Valkenswaard is dinsdagochtend een kleine keukenbrand ontstaan. De brand werd veroorzaakt door een pannetje soep op het fornuis.
14:12
Bejaarde vrouw bevrijd uit gekantelde auto
Een bejaarde vrouw is dinsdagmiddag in de straat Hulst in Geldrop met haar auto op de zijkant terechtgekomen nadat ze tegen een paaltje botste. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd.
13:17
Mannen eisen geld bij woningoverval: 21-jarige man uit Nistelrode opgepakt
Een 21-jarige man uit Nistelrode is dinsdagochtend in zijn huis opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een woningoverval in Sint-Oedenrode in mei, waarbij de bewoner een pistool tegen zijn hoofd kreeg gedrukt.
11:54
Soft- en harddrugs gevonden: huis in Bergen op Zoom op slot
Een huis aan de Heiningen in Bergen op Zoom gaat op slot omdat er soft- en harddrugs zijn gevonden. Dit heeft burgemeester Margo Mulder besloten. De politie vond hier in augustus onder andere hennep, amfetamine en hasj.
11:25
Brand bij stadion NAC Breda, politie houdt verdachte (31) aan
De politie heeft een 31-jarige man gearresteerd vanwege een brand die zondagochtend rond kwart voor acht woedde bij het stadion van voetbalclub NAC Breda. Volgens de online community B-Side Rats van NAC had de felle brand bij de ingang van de B-Side en het supportershome veel erger kunnen uitpakken.
10:35
Drones bij Volkel, Eindhoven en Gilze: Defensie investeert extra
Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones. Dat laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Dit nadat bij onder meer de vliegbasis Eindhoven en de vliegbasis Volkel drones werden gezien.
09:35
Stront aan de knikker bij waterzuivering: 'Let op met toilet doorspoelen'
Door stroomuitval werkt de waterzuivering bij de rioolwaterzuivering in Haps dinsdagochtend niet meer. Het riool loopt vol, waardoor het afvalwater overstroomt en in sloten, beken en rivieren terechtkomt. Ook op het terrein van de waterzuivering ligt poep.
09:14
Lange file op A2 bij Den Bosch door ongeluk met vrachtwagen
Op de A2 bij Den Bosch is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Deil was de vertraging rond negen uur meer dan anderhalf uur.
09:03
Bestuurder tractor met spoed naar ziekenhuis na botsing in Neerkant
Een kleine tractor is dinsdagochtend op de kruising van de Heitrak met de Bospeelweg in Neerkant in botsing gekomen met een auto. De tractor belandde daarbij op zijn kant. De bestuurder van de tractor is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
08:21
Scooterrijdster gewond na botsing met bedrijfsbus in Overloon
Een scooterrijdster is dinsdagochtend op de kruising van de Vierlingsbeekseweg met de Rondweg in Overloon aangereden door een bedrijfsbus. De vrouw raakte licht gewond.
05:58
Waarschuwing voor plaatselijk dichte mist in de hele provincie
Het KNMI waarschuwde dinsdag voor plaatselijk dichte mist in de hele provincie. Het weerinstituut gaf code geel af tot één uur dinsdagmiddag, maar rond elf uur werd de waarschuwing alweer ingetrokken.
