112-nieuws: Agenten vinden 46 sloffen illegale sigaretten • Botsing tussen scooter en auto in Breda

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie

20:20 Agenten vinden 46 sloffen illegale sigaretten De politie heeft dinsdag in een huis in de binnenstad van Helmond 46 sloffen illegale sigaretten gevonden. Agenten gingen een kijkje nemen, nadat zij een anonieme tip hadden gekregen. In het huis werd ook contant geld gevonden. Lees verder

16:31 Botsing tussen scooter en auto in Breda Een scooter en auto zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst in Breda. Het ongeluk gebeurde op Oude Vest. De scooterrijdster raakte lichtgewond. Lees verder

16:10 Flinke vertraging op A27 door ongeluk Op de A27 bij Hank is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het ongeluk zorgt voor flinke vertraging voor het verkeer richting Breda. Lees verder

15:53 Fietsster gewond bij aanrijding met busje in Breda Een fietsster is dinsdagmiddag gewond geraakt op het kruispunt van de Dr. Struyckenstraat en de Oranjeboomstraat in Breda. Bij de botsing waren een fietsster en een werkbusje met aanhanger betrokken. Lees verder

15:05 Kleine keukenbrand door pannetje soep in Valkenswaard In een huis aan de Lijsterbeslaan in Valkenswaard is dinsdagochtend een kleine keukenbrand ontstaan. De brand werd veroorzaakt door een pannetje soep op het fornuis. Lees verder

14:12 Bejaarde vrouw bevrijd uit gekantelde auto Een bejaarde vrouw is dinsdagmiddag in de straat Hulst in Geldrop met haar auto op de zijkant terechtgekomen nadat ze tegen een paaltje botste. De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Lees verder

13:17 Mannen eisen geld bij woningoverval: 21-jarige man uit Nistelrode opgepakt Een 21-jarige man uit Nistelrode is dinsdagochtend in zijn huis opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een woningoverval in Sint-Oedenrode in mei, waarbij de bewoner een pistool tegen zijn hoofd kreeg gedrukt. Lees verder

11:54 Soft- en harddrugs gevonden: huis in Bergen op Zoom op slot Een huis aan de Heiningen in Bergen op Zoom gaat op slot omdat er soft- en harddrugs zijn gevonden. Dit heeft burgemeester Margo Mulder besloten. De politie vond hier in augustus onder andere hennep, amfetamine en hasj. Lees verder

11:25 Brand bij stadion NAC Breda, politie houdt verdachte (31) aan De politie heeft een 31-jarige man gearresteerd vanwege een brand die zondagochtend rond kwart voor acht woedde bij het stadion van voetbalclub NAC Breda. Volgens de online community B-Side Rats van NAC had de felle brand bij de ingang van de B-Side en het supportershome veel erger kunnen uitpakken. Lees verder

10:35 Drones bij Volkel, Eindhoven en Gilze: Defensie investeert extra Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones. Dat laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Dit nadat bij onder meer de vliegbasis Eindhoven en de vliegbasis Volkel drones werden gezien. Lees verder

09:35 Stront aan de knikker bij waterzuivering: 'Let op met toilet doorspoelen' Door stroomuitval werkt de waterzuivering bij de rioolwaterzuivering in Haps dinsdagochtend niet meer. Het riool loopt vol, waardoor het afvalwater overstroomt en in sloten, beken en rivieren terechtkomt. Ook op het terrein van de waterzuivering ligt poep. Lees verder

09:14 Lange file op A2 bij Den Bosch door ongeluk met vrachtwagen Op de A2 bij Den Bosch is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Deil was de vertraging rond negen uur meer dan anderhalf uur. Lees verder

09:03 Bestuurder tractor met spoed naar ziekenhuis na botsing in Neerkant Een kleine tractor is dinsdagochtend op de kruising van de Heitrak met de Bospeelweg in Neerkant in botsing gekomen met een auto. De tractor belandde daarbij op zijn kant. De bestuurder van de tractor is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

08:21 Scooterrijdster gewond na botsing met bedrijfsbus in Overloon Een scooterrijdster is dinsdagochtend op de kruising van de Vierlingsbeekseweg met de Rondweg in Overloon aangereden door een bedrijfsbus. De vrouw raakte licht gewond. Lees verder