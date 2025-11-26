Van stunt tot samenwerking: Yordi brengt TikTok-hit Lekkerding uit

Wekenlang leek het erop dat Yordi Swaluw (29) uit Breda hoogverraad had gepleegd door het nummer Lekkerding, dat viraal gaat, te jatten van zijn vriend en artiest Alessio de Martino. “Beter goed gestolen dan slecht verzonnen", grapte hij nog in de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG. Maar niets is minder waar: het was allemaal een stunt. De twee brengen de track vrijdag samen uit. ''Ik vind dat ik eigenlijk te weinig talent heb'', bekent Yordi.

De samenwerking tussen Yordi en Alessio kwam niet uit de lucht vallen. De twee zijn al jarenlang bevriend. “Ik wilde altijd al een nummer met hem maken”, zegt Yordi. Alessio had het nummer vorig jaar al geschreven en uitgebracht, maar het sloeg niet aan. Yordi greep zijn kans en vroeg of hij het nummer mocht gebruiken. Hij plaatste er een TikTok van en maakte een afspraak met zijn vriend: bij een half miljoen views, brengen we de track samen uit. Diezelfde dag werd de TikTok ruim zeshonderdduizend keer bekeken, genoeg reden voor Alessio om aan te sluiten. Wie is Yordi? Ongeveer zeven jaar geleden dook Yordi voor het eerst op in een YouTube-aflevering van Bram Krikke, waarmee hij meteen viraal ging en snel uitgroeide tot publiekslieveling. Sindsdien bouwt hij onder de naam Yordi Nogmaals aan zijn socialemediakanalen en is hij een populaire gast in realityshows zoals Lang Leve de Liefde en Goodluck Guys. Yordi heeft al eerder nummers uitgebracht, maar noemt zichzelf liever geen zanger. ''Ik vind mezelf daar eigenlijk te weinig talent voor hebben, maar ik hoop mezelf op een dag een goede artiest te kunnen noemen'', vertelt hij lachend.

Wat is zijn geheim?

De TikTok-filmpjes waarin Yordi teasede naar het nummer scoorden al snel miljoenen views. Dit verraste hem volledig. ''Je hoopt natuurlijk iets te bereiken, maar dit had ik nooit verwacht.'' Hij vermoedt dat dit te maken heeft met de manier waarop hij dingen brengt. ''Ik merk dat mensen het gewoon leuk vinden om naar mij te kijken.''

De positieve reacties stromen binnen van fans, artiesten en influencers. Een aantal bestempelt het nummer als een 'banger' of 'zieke plaat'. Maar naast alle lof krijgt hij ook kritiek. Vooral de fans van Alessio beschuldigen hem van plagiaat: "Gelukkig is dat vanaf nu uit de wereld en komt alles samen."

Toch blijft Yordi bescheiden over zijn succes: "Het nummer is tot nu toe alleen populair op TikTok." Hij bestempelt het pas als een hit wanneer clubs, dj's en festivals het na de release gaan oppakken.

Wat kunnen we nog van Yordi verwachten?

Over zijn toekomst is Yordi duidelijk: zijn hart ligt zowel bij het maken van muziek als bij het deelnemen aan realityshows. Een keuze tussen die werelden is voor hem onmogelijk: "Dat is appels met peren vergelijken. Ik kan ook niet tussen mijn twee broertjes kiezen." Zolang het aan hem ligt, blijft hij in beide werelden te zien.