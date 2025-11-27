Man gedood door stier bij slachterij, ton boete voor transportbedrijf

Een enorme stier uitladen bij slachterij Vion in Tilburg ging een paar jaar geleden gruwelijk mis. De chauffeur werd verrast door het beest van 1200 kilo dat hem plotseling achterna rende en hem tot twee keer toe spietste met zijn hoorns. De man overleed en donderdag kreeg het transportbedrijf van de rechtbank in Den Bosch een boete van 100.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

De rechtbank had er geen goed woord voor over hoe het transportbedrijf met het vervoer van stieren omging. Algemeen bekend is dat stieren levensgevaarlijk zijn, maar het bedrijf uit Staphorst had daar geen regels voor. Alles ging mondeling via de telefoon of bij de koffie, maar er stond niks op papier. Chauffeur Peter (37) van het transportbedrijf uit Staphorst ging op 10 juni 2022 naar slachterij Vion aan de Enschotsestraat in Tilburg. 23 koeien werden probleemloos uitgeladen en de slachterij in geleid. Toen was het tijd om een enorme, gehoornde Piemontese stier van zo’n 1200 kilo uit te laden. Peter ging de wagen in en opende het schot waarmee de koeien van de stier waren gescheiden. Medewerkers van Vion zagen dat de stier sneller was dan Peter en op hem afrende en tot twee keer met zijn hoorns spietste. Peter had geen schijn van kans tegen de kracht van dit enorme dier en overleed.

De twee directeuren van het familiebedrijf, dat al meer dan honderd jaar vee vervoert, snapten niet waarom Peter bij het openen van het schot niet achter het schot is gaan staan. Dat schot is eigenlijk een groot hek, dat als een deur naar de zijkant wordt geduwd, waar medewerkers achter moeten blijven. Maar Peter bleef er voor staan waardoor de stier hem kon pakken.

Maar de rechtbank veegde dat verweer van tafel. Ook achter dat schot had Peter geplet kunnen worden door de enorme kracht van zo’n stier. De risico’s waren niet goed geïnventariseerd door het bedrijf en het delen van de risico’s was ook niet goed geregeld, constateerde de rechtbank, die dat in het vonnis ‘onbegrijpelijk’ noemde. De veiligheid van de chauffeur was niet voldoende gewaarborgd, zag de rechtbank. En dus was levensgevaar te verwachten, luidt het harde oordeel. De rechtbank noemt het transportbedrijf ‘onvoorzichtig en nalatig’. Volgens het vonnis had het bedrijf dit ‘moeten voorzien en anders moeten handelen’. De weduwe van Peter eiste tijdens de zitting dat er iets verandert aan transport van zulke gevaarlijke dieren, zodat andere gezinnen niet hetzelfde overkomt. Het transportbedrijf heeft na het ongeluk de vrachtwagens aangepast en een veiliger ruimte gecreëerd achter het schot, maar dat vindt de weduwe niet genoeg. Er moeten volgens haar meer maatregelen worden genomen. De officier van justitie pleitte onder meer voor een mogelijkheid om dieren uit te laden van buitenaf. Het transportbedrijf moet nu 75.000 euro boete betalen. Als het bedrijf uit Staphorst de komende twee jaar opnieuw in de fout gaat moet ook de voorwaardelijke boete van 25.000 euro worden betaald. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.

Slachterij Vion in Tilburg (foto: Toby de Kort - SQ Vision).