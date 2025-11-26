Vrouw niet meer verdacht na dood 39-jarige man: 'Geen misdrijf'

De vrouw die vrijdag werd aangehouden voor de dood van een 39-jarige man in Den Bosch is geen verdachte meer. De politie meldt woensdag dat er geen sprake is van een misdrijf.

Op een parkeerplaats aan het Adelheidplein werd de overleden Bosschenaar vrijdag gevonden. De politie kwam in eerste instantie op een melding van een reanimatie af, maar de hulp kwam te laat.



Vrouw mogelijk betrokken

Dezelfde dag werd de vrouw aangehouden omdat zij mogelijk betrokken zou zijn bij zijn dood. Zondag werd ze vrijgelaten, maar ze bleef toen wel aangemerkt als verdachte. De politie ging uit van een 'niet-natuurlijke dood'.

Woensdag laat de politie weten dat 'uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van een misdrijf'.