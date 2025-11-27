PSV'er Driouech 'droomt nog' na twee treffers tegen Liverpool

Voetballer Couhaib Driouech kon woensdag na de door PSV met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League maar moeilijk geloven dat hij als invaller twee keer had gescoord. "Dit is ongelooflijk, bizar. Ik droom volgens mij nog", zei hij na de wedstrijd tegen Ziggo Sport.

De Eindhovense club wist gehakt te maken van Liverpool. Driouech verving in de 70e minuut de geblesseerde Ivan Perisic, die de score uit een strafschop had geopend. "Als wissel zag ik langs de kant dat we er soms wel goed uitkwamen in de omschakeling en bij andere momenten niet. Er lag veel ruimte. Als je er dan inkomt, weet je wat je moet doen", vertelde Driouech, die in de 73e minuut voor de 3-1 zorgde en in blessuretijd voor de 4-1. "Die eerste treffer raakte ik een beetje op mijn scheenbeen omdat de bal stuiterde", vervolgde Driouech. "En bij die tweede hoopte ik al dat Dest mij vrij zag staan. Dat was gelukkig zo. Ik schoot de bal wel lekker binnen, ja." PSV won vorige maand in de Champions League al met 6-2 van Napoli. Driouech scoorde toen ook als invaller.

Bosz leeft mee met Slot

Ook trainer Peter Bosz sprak na de verrassende zege op Liverpool vol lof over zijn spelers. Tegelijkertijd leefde hij mee met zijn collega Arne Slot, die na de behaalde landstitel van vorig seizoen nu in een diepe crisis is beland. "Ik sta hier met een lekker gevoel, nu is het fijn om trainer te zijn", zei Bosz tegen Ziggo Sport. "Als je aan de andere kant staat, is het minder. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Elke trainer gaat dat een keer meemaken." Bosz had er een tijd geleden geen rekening mee gehouden dat PSV bij Liverpool zou kunnen winnen. "Toen ik de loting zag, dacht ik: we kunnen wel punten halen, maar niet bij Liverpool. Natuurlijk is er veel veranderd. Liverpool gaat door een moeilijke periode." Blij met vroege tegentreffer

Bosz was in dat opzicht blij met de vroege tegentreffer voor Liverpool, na een handsbal van Virgil van Dijk. "Je weet dat zij weinig vertrouwen hebben. Zo'n snel doelpunt maakt dat niet beter, al moesten we in de eerste helft vervolgens op een aantal momenten wel alle zeilen bijzetten." In de rust gaf de trainer van PSV zijn spelers mee dat ze zelf meer moesten proberen te voetballen. "Ik weet dat dat risico inhoudt, maar met alleen maar lange ballen gaan wij het niet redden. Gelukkig pakte het voor ons goed uit. De 2-1 was een geweldig doelpunt, met een hoofdrol voor Mauro Júnior."