'Het kan over een dag fout gaan', angst voor vogelgriep bij pluimveehouders

Een ophokplicht, een vervoersverbod voor sommige Brabantse bedrijven en bezoek mag niet meer langs komen op het bedrijf. Brabantse pluimveehouders maken zich steeds meer zorgen nu de vogelgriep steeds harder om zich heen slaat. "We hebben de afgelopen jaren wel een handvol uitbraken gehad, maar nu zijn het er heel veel in een maand tijd", zegt pluimveehouder Jan Verhoijsen uit Someren.

De familie Verhoijsen heeft meerdere locaties voor het pluimveebedrijf. En dus is de kans op besmetting ook wat groter, denkt Jan. Maar veel kun je er niet aan doen. Zeker niet als het om besmetting door een wilde vogel gaat. "Ik kan moeilijk een bordje op het veld zetten: hier niet overvliegen. Trekkende wilde vogels komen graag met hun poten aan de grond." Vooral veel ganzen zitten bij Jan op het veld. "Het zijn er echt heel veel en ik verjaag ze regelmatig." Door de kippen binnen te houden en geen bezoek toe te staan, hopen de Brabantse pluimveehouders de dans te ontspringen. Maar waterdicht is het systeem niet. "Een besmette vogel kan poepen op je land of het kan uit de lucht vallen. Dan kan het de stal binnengesleept worden."

"De vlekken breiden zich steeds meer uit."

Jan Verhoijsen heeft veel uitbraken van vogelgriep meegemaakt, zoals de grote uitbraak in 2003, waarbij miljoenen kippen moesten worden geruimd. Dat willen de Brabantse pluimveehouders niet nog een keer meemaken. "Er zijn nu uitbraken in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en in Belgie net over de grens," zegt Jan. "De vlekken breiden zich steeds meer uit. De bewegingsruimte wordt steeds minder. Als het zo doorgaat, heb je een onwerkbare situatie." Enkele Brabantse bedrijven die in een straal van 10 kilometer bij de besmette Belgische bedrijven staan, zitten nu helemaal op slot. Kippen en eieren mogen niet meer vervoerd worden. "Maar het is nu wel beter geregeld", zegt Verhoijsen. "Met 6 tot 7 weken raken je stallen overvol en komen het dierenwelzijn en het welzijn van de pluimveehouder in het gedrang. Nu kunnen bedrijven gebruik maken van een corridor die de dieren meteen naar het slachthuis brengen."

"Het vaccin is er gewoon."