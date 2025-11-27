Wouters droom komt uit met dit glazen paviljoen: 'Stukje Parijs hier'

Frietkot, vogelkooi en glazen huis: zo maar wat bijnamen voor het pas geopende maar nu al veelbesproken glazen Marktpaviljoen in hartje Valkenswaard. De huiskamer voor de inwoners kostte bijna drie ton en moet zorgen voor verbinding. Voor mede-initiatiefnemer en architect Wouter Margry is het een droom die uitgekomen is: "Het is een stukje Parijs in Valkenswaard."

Het olijfgroene glazen gebouw is een opvallende verschijning op de Markt. De kleurrijke glas-in-lood-achtige stickers met valken, bier uit Dommelen en het bloemencorso vertellen de geschiedenis van het dorp. De architect straalt regelmatig van oor te oor. “Ergens heel diep in mij zat dat verlangen om iets te bouwen wat openbaar was. Mijn afstuderen in 1982 op de universiteit was gebaseerd op een openbaar gebouw in Valkenswaard.” “Ik heb altijd iets willen bouwen waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen zien. Dat zie je in alle huizen die ik ontworpen heb. Dus mijn plan van veertig jaar geleden kon ik hier werkelijkheid laten worden in het klein. Het is voor mij een soort cirkeltje dat nu rond is."

De eerste plannen voor het Marktpaviljoen dateren uit 2018. Maar er kwamen bezwaren uit het dorp van inwoners en lokale ondernemers en de plannen moesten een aantal keer aangepast worden. En ook vanuit praktisch oogpunt waren mensen sceptisch. “Destijds zeiden ze: ‘Wat jij wil, kan niet Wouter. Want een openbare ruimte moet je kunnen beheren. En dan gaan daar 's nachts mensen slapen. Dat is gewoon onmogelijk.’” Het paviljoen kwam er uiteindelijk toch, met hulp van vrijwilligers. Zij openen elke ochtend en sluiten aan het einde van de dag weer. Iets te drinken bestellen kan hier niet, zo is afgesproken met de horeca.

Het Marktpaviljoen in Valkenswaard ging eerder dit jaar open (foto: Rogier van Son).

Het paviljoen kwam er met geld van de provincie. Vanwege de omleiding van de N69 door Valkenswaard kwam er subsidie vrij voor cultuur en ontmoeting aan de oude N69. Sinds eind september is de ontmoetingsplek op de Markt officieel open en er wordt al regelmatig gebruik van gemaakt. Even een krantje lezen, gezellig kletsen, een cursus Frans of een band die wil repeteren, iedereen is welkom in de kiosk. “Het begint te functioneren. Dit concept, zover als ik weet, bestaat nog nergens anders in de wereld.”

Wouter is trots dat het er nu eindelijk staat. “Deze plek is goed. Ik zie het als een echt middelpunt tussen winkels, horeca, het marktplein en alle toegangswegen. Vanuit dit Marktpaviljoen kun je alle hoeken zien. Het voelt een beetje als Parijs, daar heb je dit soort plekjes ook. Het roept bij mij wel nostalgische gevoelens op.” Toch is nog altijd niet iedereen enthousiast in het dorp, weet ook de architect. Veelgehoorde kritiek: “'Dit is ons Marktplein'. 'We vinden het lelijk' of 'we vinden het onzin' en 'het is ons geld'.” De stichting achter het Marktpaviljoen kreeg uiteindelijk toestemming om het bouwwerk te plaatsen. Toch is het nog steeds niet helemaal legaal. Er loopt nog steeds een zaak bij de rechter. Wouter kan het goed relativeren. “Alles wat nieuw is, heeft tijd nodig. Daar ben ik als architect in de afgelopen 35 jaar wel gewend aan geraakt. Overal waar je iets bouwt, heb je protest. Maar als het er helemaal staat weet niemand meer wat ervoor heeft gestaan.” Hij hoopt dat het paviljoen uiteindelijk in meerdere gemeentes in binnen- en buitenland oppopt. “Er zijn hier al verschillende mensen geweest die op vakantie waren en erg enthousiast waren. Die zouden het gaan voorstellen in hun gemeenten. Ik verwacht uiteindelijk dat er wel belangstelling gaat komen.”

Zaak bij de rechter De stichting achter het Marktpaviljoen kreeg uiteindelijk van de gemeente toestemming om het bouwwerk te plaatsen. Toch zit daar wel een risico aan omdat de vergunning nog niet definitief is, terwijl het bouwwerk al wel is geplaatst. Er loopt nog een zaak bij de rechter. De buurman vindt onder andere dat de vergunningverlening van de gemeente onzorgvuldig is geweest. "Alles was gericht op het veiligstellen van de subsidie”, zo laat zijn adviseur weten. “Dat is ten koste gegaan van het proces en de zorgvuldigheid.” Ook is buurman Danny Lange niet blij met de plek waar het paviljoen is neergezet: zo’n tien meter van het monumentale oude gemeentehuis. Daar zit de kunsthandelaar met zijn zaak Kunst & Interieur.

“De zichtlijnen op monumentale panden moeten in Valkenswaard vrij blijven”, legt Lange uit. Het oude gemeentehuis is nu minder goed te zien en dat stoort hem enorm. “Het mooiste stukje Valkenswaard begint juist waar het paviljoen nu zit.”

De zaak bij de rechter loopt nog. “De uitspraak kan best over een jaar pas komen.”