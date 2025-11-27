Protest of niet, Breda gooit Prinsenbeek tijdens ochtendspits op slot

Ondank protesten van buurgemeenten zet de gemeente Breda de proef met de spitsluiting in Prinsenbeek door. Vanaf 8 december gaat het dorp op doordeweekse dagen in de ochtendspits op slot voor doorgaand verkeer. Dat maakte de gemeente donderdag bekend.

Het inrijverbod geldt tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s bij vier invalswegen controleren dan de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Bestuurders die geen ontheffing hebben, krijgen een boete van 120 euro op de deurmat.

Uit eerdere verkeersanalyses van de gemeente Breda blijkt dat de helft van het verkeer in Prinsenbeek door het dorp rijdt, maar daar niet hoeft te zijn, het gaat om doorgaand verkeer dus. Daardoor verslechtert de leefbaarheid en kan er niet gebouwd worden.

Moerdijk en Etten-Leur reageerden vorige week nog fel op het plan van Breda. De maatregel heeft volgens die gemeenten gevolgen voor de hele regio. Zo moeten automobilisten die naar Breda willen flink omrijden.

Vooral de afsluiting van de Leursebaan tussen Etten-Leur en Breda schoot bij veel automobilisten in het verkeerde keelgat. De inwoners maakten massaal bezwaar en de gemeenteraad van Etten-Leur dreigde vorige week zelfs nog met juridische stappen. Of die worden doorgezet is nog onduidelijk.

Bij de gemeente kwamen 522 bezwaren binnen. Op basis daarvan is het plan op een paar punten aangepast. Zo zijn landbouwvoertuigen en brom- en snorfietsen uitgezonderd.