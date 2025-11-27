Rioolproblemen Haps zijn opgelost, dankzij tien grote noodaggregaten

De problemen met het riool in Haps zijn opgelost. Waterschap Aa en Maas meldt donderdagmiddag dat de rioolwaterzuivering weer volledig werkt, op noodstroom. Hierdoor kan iedereen weer gewoon de wc doorspoelen en douchen.

Dinsdag viel de stroom uit bij de rioolwaterzuivering in Haps. Hierdoor liep het riool vol en kwam het afvalwater terecht in sloten, beken en rivieren. Op het terrein van de waterzuivering lag zelfs poep.

Zo’n 90.000 inwoners uit het Land van Cuijk, Odiliapeel en Zeeland werden getroffen door de storing. Het waterschap vroeg hen zo min mogelijk afvalwater te produceren, dus zo min mogelijk de wc door te spoelen en te douchen.

Het waterschap doet nog altijd onderzoek naar de stroomstoring. Voor nu zijn de problemen opgelost, door de inzet van tien noodaggregaten. "Die wekken net zoveel stroom op als 750 huishoudens tegelijk verbruiken. Dat is veel vermogen en om die reden hebben we ook niet standaard zulke grote aggregaten achter de hand", zegt het waterschap over waarom het tot donderdag duurde om de problemen op te lossen.