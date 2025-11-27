Tweede verdachte schietpartij waarbij Sam uit Oss overleed op vrije voeten

Een 20-jarige man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij Sam uit Oss overleed, is donderdag vrijgelaten door de rechtbank. Wel blijft de Nijmegenaar verdachte in deze zaak.

Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis.

Ze zou samen met haar 28-jarige vriend (ook uit Nijmegen) en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten.

De 28-jarige vriend van Sam werd direct opgepakt en blijft negentig dagen langer vastzitten, zo werd eerder donderdag duidelijk. Hij wordt verdacht van doodslag en wapenbezit.

De 20-jarige Nijmegenaar werd later opgepakt. Hij werd aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij. Hij zat veertien dagen vast, maar is donderdag dus vrijgelaten. Wel blijft hij verdachte in deze zaak.