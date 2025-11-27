Premier dringt aan op uitlevering van drugscrimineel 'Bolle Jos'

Premier Dick Schoof heeft de president van Sierra Leone, Julius Maada Bio, gevraagd om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leijdekkers uit Breda, beter bekend als 'Bolle Jos'. Dat bevestigt de demissionair premier na berichtgeving van het AD.

De voortvluchtige crimineel kwam maandag ter sprake bij een korte ontmoeting tussen Schoof en Bio tijdens een topoverleg in Angola. Het is onduidelijk hoe de president op het verzoek heeft gereageerd.

Nederland vraagt ​​al langer om de uitlevering van Bolle Jos. Volgens berichten uit Sierra Leone en Nederland zou hij ook persoonlijk betrokken zijn bij de familie van de president, maar daarover zijn geen officiële details bekend.

Leijdekkers is in Nederland en België al meerdere keren veroordeeld. In Nederland moet hij nog 24 jaar de cel in.