Zieke Rien onverwachts snel weer thuis: 'Mijn kat is hartstikke blij'

De zieke Rien de Leeuw uit Den Bosch heeft tot zijn grote verrassing weer thuis kunnen slapen. Na een lange tijd in het ziekenhuis kon hij donderdagavond naar huis. De lift van zijn flat die weken kapot was, bleek ineens gerepareerd. En dus kon de rolstoelafhankelijke Rien weer bij zijn geliefde kat zijn. ''Teddy is hartstikke blij.''

Kim Panhuijzen Geschreven door

"De lift is gemaakt. Ik ben lekker thuis. Ze hebben me met de ambulance gebracht en ik zit alweer in mijn rolstoel", vertelt hij opgelucht. Rien kampt met een spierziekte, slokdarmkanker en in de afgelopen weken ook nog zes longontstekingen. Hij moest noodgedwongen langer in het ziekenhuis blijven omdat hij door de kapotte lift niet naar zijn appartement kon.

De reparatie kwam volledig onverwacht. Terwijl hij donderdagochtend nog contact had gehad met woningcorporatie Zayaz en de gemeente 's-Hertogenbosch, werd de lift in zijn flat ineens gemaakt. "Ze hebben er schijnbaar een nieuwe printplaat in gezet, maar verder kreeg ik geen uitleg. Heel gek. Hoe is het mogelijk?", zegt Rien vol ongeloof. Een extra verrassing maakte de thuiskomst compleet: alle cliënten van Fokus, de hulpgroep die Rien ondersteunt, kregen een chocoladeletter. "Ik lag hier te giechelen. Het was een chocoladeletter S, van Sorry", vertelt hij lachend.

''Lekker met Teddy knuffelen."