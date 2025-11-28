Boeren protesteren bij provinciehuis tegen nieuwe plannen

Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn vrijdagochtend de eerste boeren gearriveerd om te demonstreren. Boerenorganisaties ZLTO, Farmers Defence Force (FDF) en het BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) zijn het niet eens met de landbouw- en natuurplannen van de provincie. Daarom riepen ze boeren op tot actie.

Rond het provinciehuis staat een handjevol politie. Verkeersbegeleiders vangen de boeren op. Op het plein voor het provinciehuis zijn betonblokken neergezet zodat de trekkers niet dichterbij de ingang kunnen komen.

In het provinciehuis wordt vrijdag een aantal dossiers besproken door commissies van Provinciale Staten. Er liggen onder meer meer beperkingen op tafel als het gaat om stikstof, bestrijdingsmiddelen en grondwater. Het ZLTO, FDF en BAJK zijn het niet eens met de nieuwe plannen.

Een van die plannen is het aangepaste stalbeleid. Ook wil de provincie zogeheten 'overgangsgebieden' rondom kwetsbare natuur invoeren. Er is daarnaast ontevredenheid over het 'Actieplan' van landbouwgedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) om bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen.

"De Provincie Brabant draait boeren en burgers waar ze niks mee hebben een loer", schrijft De FDF op haar website. Provinciale Staten spreken vrijdag de hele dag over de verschillende plannen.