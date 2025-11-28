Dubbelrol voor Ernest Faber: trainer én technisch directeur bij Heracles

Ernest Faber is de nieuwe hoofdtrainer én technisch directeur van Heracles Almelo. De 54-jarige oud-PSV'er uit Geldrop volgt als trainer Bas Sibum op, die eind oktober door de slechte seizoenstart werd ontslagen.

Faber was eerder trainer van FC Eindhoven, NEC en FC Groningen. Bij PSV was hij na het ontslag van Mark van Bommel in seizoen 2019-2020 elf wedstrijden hoofdtrainer. Daarnaast was hij assistent-trainer onder PSV-trainers Dick Advocaat en Phillip Cocu.

Hij nam ook andere rollen op zich. Zo was hij vijf seizoenen lang hoofd van de jeugdopleiding van PSV. Daar vertrok hij vorig jaar om aan de slag te gaan als directeur voetbalzaken bij Adelaide United in Australië.

Faber tekende een contract voor anderhalf jaar en begint aankomende maandag. Hij kijkt uit naar zijn dubbele rol: "De professionaliteit en hechte samenwerking binnen de staf zijn een goede basis om op voort te bouwen."