Provincie wil uitstel van beslissing over opheffen dorp Moerdijk

Komt er maandag een definitief besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk? Het college van Moerdijk pleitte daar vrijdag opnieuw voor in het provinciehuis. Ook inwoners van Moerdijk willen snel duidelijkheid. Maar zowel het provinciebestuur als een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten willen juist dat de beslissing wordt uitgesteld: er moet volgens hen eerst meer onderzoek worden gedaan.

Ook de VVD wil graag meer onderzoek naar een alternatieve locatie. Carola Meuwissen pleit ervoor dat er gekeken wordt of het dorp 'opgetild' kan worden en elders weer opgebouwd. Daan van den Broek (GroenLinks) maakt zich zorgen over het soort industrie dat op de plek van het dorp moet komen. "We moeten niet een dorp laten verdwijnen voor een niet-noodzakelijke blokkendoos." Ook hij wil de beslissing over Moerdijk 'on hold' zetten.

Referendum en dorp 'optillen' Meerdere partijen pleitten er vrijdag voor dat er eerst meer onderzoek moet komen naar de situatie. Jente van Eck van de SP vindt dat het college wel heel makkelijk heeft besloten het dorp op te heffen. "Het lijkt wel een gelopen race. Termen als 'onafwendbaar' worden wel heel makkelijk gebruikt." De SP wil graag een referendum over de toekomst van het dorp, al is dat besluit wel aan de gemeente.

Vrijdag werd in het provinciehuis in Den Bosch gesproken over de toekomst van het dorp Moerdijk . Volgens het college van de gemeente moet dat dorp op termijn verdwijnen, om plaats te maken voor nieuwe energiestations. Maandag 1 december spreken de gemeente, het Rijk en de provincie Noord-Brabant hierover. Maar de vraag is of er die dag echt een knoop wordt doorgehakt.

'Niet duurzaam'

PVV, JA21 en de Partij voor de Dieren (PvdD) zijn nog stelliger: ze willen de energieplannen helemaal van tafel hebben. PvdD hekelt de focus op 'economische groei', en noemt dat veel bedrijven in Moerdijk niet duurzaam zijn. "Waarom wordt het laten verdwijnen van Moerdijk wel onderzocht, maar het weigeren van meer industrie niet?", aldus Nikky Hamerslag.

JA21 werpt de vraag op of 'groene groei', zoals de energietransitie wordt genoemd, nog wel groen is als er zoveel ruimte wordt opgeslokt. Willem Rutjens wil liever inzetten op kernenergie. Alexander van Hattem van de PVV noemt het opheffen van Moerdijk 'onaanvaardbaar', onder meer omdat de gemeente maar met 'een handjevol inwoners' gesproken zou hebben over het besluit. Dat laatste wordt tegengesproken door gedeputeerde Wilma Dirken.

Gedeputeerde: te vroeg

Dirken (VVD) reageerde op alle vragen. Ze geeft aan dat de nieuwe plannen sowieso in de regio Moerdijk gerealiseerd moeten worden, de regio ligt nu eenmaal op een ideale plek, aan het water en met goede infrastructuur.

Maar om maandag al een definitieve locatie (op de plek van het dorp, of elders) te kiezen, daarvoor is het volgens Dirken nog te vroeg. "We hebben als provincie nog niet genoeg inzicht om aan te kunnen geven wat onze voorkeursrichting is." Ook de gedeputeerde wil eerst meer onderzoek.

'Geen uitstel maar duidelijkheid'

Het staat in schril contrast met de visie van wethouder Dingemans van Moerdijk, ook aanwezig vrijdag. "Wij vinden: 1 december moeten we klaar zijn, daarom zitten we ook hier", zei hij. Ook enkele inwoners van Moerdijk die het woord voerden, zijn er voor om de knoop snel door te hakken zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Dingemans vindt onder meer D66 en BBB aan zijn zijde. De partijen geven aan genoeg informatie te hebben om een keuze te kunnen maken. Marco Havermans (BBB): "Iedereen wil uitstel, maar de Moerdijkers willen duidelijkheid." Hij roept de provincie op: "Is Gedeputeerde Staten net zo dapper als het college en de raad van Moerdijk?"

