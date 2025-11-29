Geen warme HEMA-worst voor Maradona in Mierlo

Als je er goed over nadenkt, kan je het je nu bijna niet meer voorstellen. Maar ruim acht jaar geleden, in augustus 2017, was Mierlo het epicentrum van de internationale sportpers. En dat had allemaal te maken met het wekenlange verblijf van de beste voetballer aller tijden: Diego Armando Maradona.

Het was een gekkenhuis rond hotel Carlton De Burg, dat tegenwoordig het Hup-hotel heet. Met dranghekken moesten fans, die maar wat graag met Maradona op de foto wilden, op afstand worden gehouden. Hun Argentijnse idool was hier als trainer van voetbalclub FC Fujairah, een tweededivisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten, neergestreken voor een trainingskamp. 'Pluisje' was nog maar een schim van de geniale sterspeler die in 1986 in Mexico zijn land naar de wereldtitel voetbal leidde en een jaar later de marginale club Napoli hielp aan het eerste Italiaanse kampioenschap uit zijn bestaan. Zijn mooie haardos, slanke postuur en lichtvoetigheid waren verdwenen, alcohol- en drugsverslaving hebben zijn lichaam verwoest. Maar aan populariteit heeft hij niets ingeboet. Overal waar hij ging, brak spontaan de gekte uit. Ook in ons eigen Mierlo. "Van heinde en verre, ook uit het buitenland, kwamen mensen naar ons hotel om hem in levenden lijve te zien. Iedere dag stonden wel honderd mensen voor de deur in de hoop een glimp van Maradona op te vangen", vertelt hotelmanager Mark Oidtmann jaren later tegen Omroep Brabant.

Maradona leek zich wel thuis te voelen in het Brabantse. Waar sterren met veel geld normaal gesproken de PC Hooftstraat in Amsterdam uitkiezen om een nieuwe garderobe aan te schaffen, bezocht hij samen met twee van zijn spelers de plaatselijke HEMA-vestiging. Liefst een uur shopte hij er lustig op los en rekende voor ongeveer vierhonderd euro aan spullen af. Saaie donderblauwe pyjama

"Hij kocht onder andere verzorgingsproducten en een heel saaie donkerblauwe pyjama. We waren allemaal stomverbaasd", aldus medewerker Tein. Ook liet hij zijn oog vallen op een sappige, warme rookworst. Maar dat zat er helaas niet in. "Hij vroeg nog of ik voor hem een rookworst warm kon maken. Maar wij hebben geen keuken, dus dat kon niet", vertelt Dorah.

Diego Maradona zwaaiend met PSV-shirt (foto: Martijn de Bie).

Een bezoekje aan de grootste voetbalclub van Brabant kon natuurlijk niet ontbreken. Hij spande daarvoor hotelmanager Mark Oidtmann voor zijn karretje. "Of we eventjes plaatsen konden reserveren voor een wedstrijd van PSV voor het hele team? Toen ik dat laatste had gedaan, hadden ze ineens toch niet zo'n zin om te gaan. Ik heb Maradona's manager moeten overtuigen dat er veel belletjes voor nodig waren om vijftig plaatsen te reserveren. Toen zijn ze uiteindelijk toch maar gegaan." De voetballegende vond ook tijd om een reclamefilmpje op te nemen voor Bavaria. En dat bleek een doorslaand succes. In no time wordt die wereldwijd door liefst drie miljoen mensen bekeken. Hij sloot daarvoor een contract met Triple Double, het sportmarketingbedrijf van Bob van Oosterhout. Voor een bedrag van zo'n 180.000 euro, 'een flink bedrag, maar voor iemand van zijn status een koopje', verbond Maradona zich tijdelijk aan Bavaria, Energiedirect.nl en Keuken Kampioen.

Jos met Diego Maradona (Foto: Facebook).

Drie weken lang spendeerde Maradona in Mierlo, het werd zijn laatste verblijf in Nederland. Drie jaar later overleed hij op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Dat is deze zaterdag iets meer dan vijf jaar geleden. Reden voor Jos Lenssen om daar uitgebreid bij stil te staan in zijn voetbalmuseum Fanatic in het HUP in Mierlo.

Een van de meest beroemde voorbeelden van hoe goed de balbeheersing van Pluisje was, zie je in onderstaand filmpje.