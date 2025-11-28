Eindhoven Airport baalt van chaotische avond na drones boven vliegbasis

Eindhoven Airport baalt ervan dat gestrande reizigers de nacht buiten en in de parkeergarage hebben doorgebracht vorige week zaterdag. Hun vluchten vielen uit nadat er drones waren gesignaleerd. De terminal bleef ’s nachts niet open.

Hoe kijkt Eindhoven Airport hierop terug? Eindhoven Airport betreurt de situatie. Volgens woordvoerder Gijs Vrenken was de informatie die de luchthaven had niet compleet en niet allemaal juist. Daardoor zijn er beslissingen genomen die achteraf misschien anders hadden moeten zijn.

Volgens de gestrande reizigers was er die avond weinig tot geen communicatie vanuit Eindhoven Airport. Daarnaast sloot het vliegveld de deuren om 1.00, twee uur later dan gebruikelijk volgens de website. Een deel van de reizigers heeft de nacht vervolgens buiten of in de parkeergarage doorgebracht. Hierover kreeg de luchthaven kritiek.

Wat er precies fout is gegaan en hoe dit beter kan, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Dit wordt onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar hoe de luchthaven wel alle informatie boven tafel kan krijgen in zulke situaties. ‘’We nemen het serieus’’, zegt Vrenken.

Waarom sloot Eindhoven Airport?

Vanaf Eindhoven Airport vertrekken geen nachtvluchten. De terminal sluit dan ook elke dag om 23.00 uur. Volgens de woordvoerder denken mensen vaak onterecht dat het vliegveld heel de nacht open is.

Wanneer vluchten uitvallen, moet de luchtvaartmaatschappij vervoer en onderdak regelen. Vrenken zegt dat Ryanair reizigers had verteld dat ze de kosten van vervoer en onderdak bij Ryanair kunnen declareren. Sommige passagiers besloten toch op het vliegveld te blijven. Zij wisten waarschijnlijk niet dat deze zou sluiten.

Eindhoven Airport vindt het heel vervelend dat deze reizigers die nacht in de kou op straat kwamen te staan. ‘’We zijn niet trots op wat er is gebeurd. Klanttevredenheid en service zijn belangrijk voor ons. We willen de menselijke maat overeind houden.’’

Hier lees je alle verhalen over drones boven Brabant.