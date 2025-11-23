Reizigers stranden door drones, Eindhoven Airport vindt dat geen noodgeval

Reizigers van vluchten op Eindhoven Airport die zaterdagavond niet konden vertrekken omdat er drones waren gesignaleerd, hebben de nacht buiten de terminal moeten doorbrengen. De deuren van het vliegveld gingen om 1.00 uur ’s nachts dicht, een uur later dan gebruikelijk. Daardoor moesten tientallen passagiers buiten of in de parkeergarage wachten. Andere reizigers zochten een hotel of gingen naar huis.

Schrijnend “Om twaalf uur vannacht moesten we allemaal de terminal verlaten. Er waren ook mensen bij die twee uur lang in een vliegtuig voor de deur hadden moeten wachten. Sommigen wisten niet waar ze heen moesten. Ik heb mensen gezien met baby’s, met maar één melkflesje en vijf pampertjes. Die staan hier nu nog steeds. Dat is gewoon schrijnend. Vanuit de luchthaven was er totaal geen informatie", zegt Sandra. "Ik denk dat sommige gewoon in hun auto of op straat geslapen hebben."

Sandra staat zondagochtend voor de derde keer in de vertrekhal om naar Alicante te vertrekken. “Gisteravond kregen we meerdere keren te horen dat de vlucht vertraagd was. We zagen heel veel politie op het vliegveld staan, die omhoog aan het wijzen waren. We grapten meteen dat het om drones zou gaan, en later bleek dat ook echt zo te zijn. We hebben later zelfs iemand van Defensie gesproken die zei: We hebben er een aantal uit de lucht gehaald," vertelt Sandra.

'Geen noodsituatie'

In een reactie laat Eindhoven Airport weten dat ze hebben beoordeeld dat de geannuleerde vluchten door de drones geen noodsituatie vormden. “De passagiers die nog in de terminal waren, konden met de bus, taxi of eigen vervoer elders een plek vinden. De opvang van passagiers is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Die moeten vervoer en onderdak regelen als er vluchten uitvallen. We hebben wel besloten om de terminal een uur later dan gebruikelijk, om 1.00 uur, te sluiten", zegt woordvoerder Judith de Roy van Eindhoven Airport.

"Nou ja, dat kwam ook omdat we onze koffers nog niet hadden", weet Saskia. Zij kwam uit Malaga, haar toestel week uit naar Schiphol en landde om 23:59 uur alsnog in Eindhoven. "Ze moesten wel open blijven om onze bagage. Slecht dat ze mensen zonder pardon de vrieskou ingestuurd hebben."

Drones boven Brabant

De afgelopen dagen werden in Brabant drie keer drones gezien: zaterdagavond bij het vliegveld van Eindhoven en op vrijdag- en zaterdagavond ook bij vliegbasis Volkel.

Het gaat volgens minister Brekelmans om onbewapende drones. Volgens staatssecretaris Gijs Tuinman zijn ze "gewoon in de Media Markt te koop."

Begin november is er een drone gezien boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Onderzoek van de marechaussee leverde toen niets op.