Lotfi drukt peuken uit op zijn vrouw en krijgt 15 maanden cel

Een Poolse vrouw werd jarenlang mishandeld door haar Tunesische man in hun huis in Kaatsheuvel. Vorig jaar september trok de vrouw het echt niet meer en vluchtte ze een Poolse barbershop in. Ze was dagenlang mishandeld en was bang vermoord te worden. Haar man ontkent alles, maar de rechtbank gelooft hem niet en veroordeelde hem vrijdag tot vijftien maanden cel.

Lotfi H. (41) gebruikte jarenlang enorm veel geweld tegen zijn vrouw, zo bleek tijdens de zitting. Ook bleek dat hij zich niets aantrekt van instanties in Nederland. De man stond al jaren bekend om huiselijk geweld, maar wil daar met niemand over praten. Hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan.

Nog zorgwekkender is dat de vrouw van Lotfi ook ieder contact met instanties weigert. Justitie maakte zich daarover dan ook grote zorgen. Zij zien een relatie waarin de vrouw sterk afhankelijk is en gewoon bij haar man blijft, ondanks alle huiselijk geweld.

Lotfi mishandelde zijn vrouw al langer, constateerde de rechtbank, maar dat werd erger toen hij vorig jaar zomer dacht dat zijn vrouw een relatie had met een vrouw van haar werk.

De rechter somde de ene gruwelijke situatie na de andere op: hij sloeg haar, gooide spullen, zoals laptop en telefoons kapot, vernielde haar kleren, gooide een mes naar haar, trok haar aan haar haren over de grond, schoor stukken haar af, schopte haar, drukte een sigaret op haar uit, hield een aansteker bij haar rug, beet haar en brak haar neus.