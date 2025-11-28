Kapotte sluis Schijndel: scheepvaartverkeer nog twee weken gestremd

Het scheepsvaartverkeer op de Zuid-Willemsvaart is nog twee weken gestremd nadat er woensdagnacht een binnenvaartschip tegen de sluis in Schijndel was gebotst. Dat laat Rijkswaterstaat vrijdagmiddag weten. Negen schepen liggen vrijdag aan het einde van de middag voor de sluis te wachten tot zij erdoor kunnen.

Woensdagnacht rond half één voer het binnenvaartschip de Oeral tegen de sluisdeuren in Schijndel aan. Hierbij ontstond schade aan verschillende onderdelen van de sluis. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is onder andere de motor van de sluis uitgevallen. De komende twee weken onderzoekt Rijkswaterstaat hoe groot de schade is en wat er nodig is aan reparatiemaatregelen.

Hoe komen de schepen weer weg?

De schepen worden na de botsing op weg geholpen door handmatig te schutten, dat is het waterniveau aanpassen om een schip op weg te helpen. Normaal gesproken gebeurt dit automatisch in de sluis. "Daar zijn ze vrijdag rond het middaguur mee begonnen en dat duurt naar verwachting nog tot zaterdagochtend. De schepen moeten beetje bij beetje meevaren", legt de woordvoerder uit.

De schippers worden dus beproefd op hun engelengeduld. Matthias Verschoor uit Hardinxveld is een van de schippers die sinds woensdagnacht vastligt. Daar kon hij donderdagavond nog om lachen. "Voor ons is dit overmacht, wij kunnen er weinig aan doen. Ik vervoer containers en moest in Rotterdam lossen. Dat zit er niet in, hopelijk morgen. Anders zitten er voor jullie geen kerstpakketten of Sinterklaascadeaus in", zei hij donderdag tegen Omroep Brabant.

Wat is de omvaarroute?

Door de stremming van de Zuid-Willemsvaart is er een omvaarroute ingesteld. Schepen kunnen omvaren via Panheel. Niet alle schepen kunnen daar gebruik van maken, omdat er beperkingen gelden voor de diepgang en breedte. Zij moeten volgens Rijkswaterstaat zorgen voor minder diepgang door bijvoorbeeld lading te lozen. Als dat niet kan, liggen zij voorlopig vast.

Bekijk in onderstaande video hoe schippers woensdagavond vastlagen voor de sluis.