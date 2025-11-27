Schip botst op sluisdeur, schipper Matthias ligt al uren vast: 'Overmacht'

De sluis bij Schijndel is dicht door een botsing met een schip. Er liggen zeven schepen vast: zij kunnen sinds woensdagnacht niet verder varen. Ook schipper Matthias Verschoor moet geduld hebben. "Omvaren is niet mogelijk."

De aanvaring gebeurde woensdagnacht. Doordat de sluisdeuren niet werken, kunnen verschillende schepen nu niet verder. Matthias Verschoor uit Hardinxveld is een van de schippers die nu noodgedwongen met zijn schip achter de sluis ligt.

"Ik vertrok vanmorgen vroeg vanaf de terminal in Veghel en sinds zes uur vanochtend lig ik hier. Ze zijn hard bezig om het op te lossen, maar het duurt maar voort", zegt hij. "Ze zeggen dat ze vannacht gaan proefdraaien en dat de sluis morgen weer operatief moet zijn."

Lossen in Rotterdam

Tot die tijd zit er niet anders op dan wachten. "Voor ons is dit overmacht, wij kunnen er weinig aan doen. Ik vervoer containers en moest vanavond in Rotterdam lossen, dat zit er niet in, hopelijk morgen. Anders zitten er voor jullie geen kerstpakketten of Sinterklaascadeaus in", kan Verschoor wel lachen om de situatie.