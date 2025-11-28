Eten van bonbon bezorgt oma Mieke een bizarre week: 'Een trip die doorging'
Wat begon met een bakje koffie en een bonbon, eindigde voor oma Mieke uit Boxtel in een heftige trip. Binnen no time ging haar verhaal heel Nederland door. “Ik zag het niet aankomen, ik ben nog verbaasd”, zegt Mieke van Vught (73).
De telefoon stond afgelopen week roodgloeiend bij oma Mieke en dochter Katja, nadat Omroep Brabant bij ze langs was geweest om over hun bonbon-avontuur te praten. De video van oma Mieke is al 1,2 miljoen keer bekeken. Allerlei andere media stonden vervolgens in de rij om het verhaal aan te horen. “SBS6, RTL, Mattie en Marieke van Q-music, Radio 538”, somt ze op.
Achtergelaten bonbons
Voor wie het verhaal niet heeft meegekregen: Mieke hielp haar dochter Katja met het schoonmaken van haar B&B in Liempde. Gasten hadden twee bonbons achtergelaten in de koelkast. Daar wisten de twee wel raad mee: ze namen de bonbons bij de koffie tijdens de pauze.
Even later voelde Mieke zich niet goed. Ze was er zo slecht aan toe dat ze zelfs bij de huisarts belandde. Wat bleek achteraf? Ze zat in een keiharde trip. Het waren namelijk bonbons gevuld met cannabis. Dat lieten de gasten nog aan Katja weten in een berichtje. Ze waren de bonbons vergeten en waarschuwden haar hiervoor.
Hoogtepunt bij Eva Jinek
Het hoogtepunt was voor moeder en dochter het aanschuiven bij de talkshow van Eva Jinek. Dat telefoontje hadden ze al helemaal niet zien aankomen.
"Mam, wil jij mee naar Jinek?", vroeg Katja aan haar moeder. "Jeetje Katja", zei Mieke. “Hoe moet je er naartoe? Want er is allemaal file en zo. En wat moet je aan”, blikt ze vrijdag terug, nu de mediastorm weer is gaan liggen. Maar het was het allemaal waard. Ze noemt het in één woord ‘fantastisch’.
Mieke had totaal niet aan zien komen dat hun bonbon-avontuur zoveel aandacht zou krijgen. “Dan gebeurt er zoveel in de wereld en dan willen ze aandacht voor zo’n onderwerp.”
B&B weer gepoetst
Ze heeft het er maar druk mee gehad de afgelopen dagen. Niet alleen de belletjes en cameraploegen die op de stoep stonden, maar ook met alle klusjes ernaast die gewoon doorgingen. “Ik heb de B&B ook gewoon weer gepoetst”, zegt ze nuchter.
Naast alle media-aandacht bleven berichtjes van bekenden binnenstromen. “Het was ook wel vermoeiend”, geeft ze toe. Toch vond Mieke het vooral erg leuk: “Het is langs me heen gegaan. Het gebeurt gewoon. Wie kan dit nou zeggen”, concludeert ze.
Ook voor dochter Katja is dit een week voor in de boeken. “Het was alsof de trip gewoon doorging”, zegt ze met een lach. “Het begon met paniek en angst, maar transformeerde in een leuke ervaring. Eentje die we nooit zullen vergeten. Dit wordt voor ons vast een familielegende.”