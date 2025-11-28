Eten van bonbon bezorgt oma Mieke een bizarre week: 'Een trip die doorging'

Wat begon met een bakje koffie en een bonbon, eindigde voor oma Mieke uit Boxtel in een heftige trip. Binnen no time ging haar verhaal heel Nederland door. “Ik zag het niet aankomen, ik ben nog verbaasd”, zegt Mieke van Vught (73).

Romee van der Heijden Geschreven door

De telefoon stond afgelopen week roodgloeiend bij oma Mieke en dochter Katja, nadat Omroep Brabant bij ze langs was geweest om over hun bonbon-avontuur te praten. De video van oma Mieke is al 1,2 miljoen keer bekeken. Allerlei andere media stonden vervolgens in de rij om het verhaal aan te horen. “SBS6, RTL, Mattie en Marieke van Q-music, Radio 538”, somt ze op. Achtergelaten bonbons

Voor wie het verhaal niet heeft meegekregen: Mieke hielp haar dochter Katja met het schoonmaken van haar B&B in Liempde. Gasten hadden twee bonbons achtergelaten in de koelkast. Daar wisten de twee wel raad mee: ze namen de bonbons bij de koffie tijdens de pauze. Even later voelde Mieke zich niet goed. Ze was er zo slecht aan toe dat ze zelfs bij de huisarts belandde. Wat bleek achteraf? Ze zat in een keiharde trip. Het waren namelijk bonbons gevuld met cannabis. Dat lieten de gasten nog aan Katja weten in een berichtje. Ze waren de bonbons vergeten en waarschuwden haar hiervoor.