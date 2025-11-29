Luid boerenprotest, maar landbouwplannen provincie kunnen door

Het was een emotionele, beladen en vooral lange dag op het provinciehuis in Den Bosch vrijdag. Provinciale Staten bespraken een aantal plannen van het college over landbouw en natuur. Aanwezig waren ook zo'n 500 boeren, opgetrommeld door de ZLTO, Farmers Defence Force en het BAJK. Tegenstanders lieten met stem en toeter luid van zich horen, maar grote politieke obstakels vanuit Provinciale Staten bleven uit. De provincie kan dus verder met haar plannen.

Van negen uur 's ochtends tot na negenen 's avonds bespraken Statenleden plannen van het college. Die gaan over overgangsgebieden rondom kwetsbare natuurgebieden, verduurzaming van verouderde koeienstallen, een aanpak voor bestrijdingsmiddelen, intrekken van ongebruikte stikstofruimte in vergunningen en een aanpassing van het beregeningsbeleid.

Boerengeluid

Stuk voor stuk zijn het plannen waar boeren mee te maken hebben en geen uitgesproken voorstander van zijn. Reden temeer voor boerenbelangenorganisaties ZLTO, Farmers Defence Force (FDF) en het BAJK (de jonge Brabantse boeren) om de achterban op te trommelen om een luid tegengeluid, met en zonder trekker-claxon, te laten horen.

35 Brabanders, grotendeels boeren en mensen uit de agrosector, hadden zich aangemeld om Statenleden toe te spreken. Zij zitten naar eigen zeggen met de handen in het haar over het beleid dat op hen afkomt.

"De provincie moet voor boeren opkomen", zei Lotte Heesbeen namens de jonge boeren. "De menselijke maat ontbreekt. Hoe kunt u van ons verwachten dat wij meedenken, als er alleen maar beperkingen worden opgelegd?"

Geld

"Er wordt geen keuze gelaten aan veehouders", vond ZLTO'er Stefan van de Hurk. Hij vreest ook, net als zijn vakgenoten, dat banken geen financieringen uit willen trekken voor boeren die hun stallen met een innovatief systeem verduurzamen. De provincie wil dat mogelijk maken zonder dat een vergunning nodig is, maar onder boeren, banken en politieke partijen zijn grote twijfels over de juridische houdbaarheid van deze plannen.