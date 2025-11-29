Illegale handel medicijnen leidt vermoedelijk tot dode: 2 mannen opgepakt

Twee mannen uit Breda zijn opgepakt voor illegale handel in medicijnen en andere verboden middelen. De mannen verkochten de nepmedicijnen, zonder recept via een webshop: slaappillen.net. De webshop wordt in verband gebracht met één overlijden na levering van de nepmedicijnen.

Nitazeen in bloed In totaal zijn er bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sinds vorig jaar zes overlijdensgevallen en vier ernstige vergiftigingen onderzocht die te koppelen zijn aan een nitazeen, de meeste via namaakoxycodon.

Het Openbaar Ministerie trad eerder al op tegen webshop Funcaps.nl , maar heeft zijn pijlen nu ook gericht op slaappillen.net. Het vermoeden bestaat dat na de levering van een nepversie van de zware pijnstiller oxycodon, een vrouw uit Voorburg is overleden. De pillen bevatten de levensgevaarlijke synthetische stof nitazenen. Politie en justitie onderzoeken nog of er een link is met andere overlijdens, onder andere van een vrouw in een dorp niet ver van Rotterdam. De twee mannen uit Breda (28 en 33 jaar) die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de webshop Slaappillen.net zitten vast en moeten 15 december voor het eerst voor de rechtbank verschijnen, zegt de NOS .

Het forensisch instituut sluit niet uit dat meer overlijdens verband houden met nitazenen. "Wij hebben als NFI geen zicht op toxicologisch onderzoek dat op andere plekken wordt uitgevoerd, dus het zou kunnen dat de werkelijke cijfers hoger liggen", zegt NFI-toxicoloog Kristof Maudens.

Pillen gekocht bij slaappillen.net

Aanleiding voor het onderzoek naar Slaappillen.net was de vondst afgelopen april van het lichaam van een 44-jarige vrouw in Voorburg. In haar appartement trof de politie onder meer verpakkingen aan van een middel dat zij als oxycodon had gekocht bij Slaappillen.net.

In de pillen, maar ook in het bloed van de vrouw bleken onder meer nitazenen te zitten, wat erop wijst dat het waarschijnlijk om een namaakmiddel ging afkomstig uit een drugslaboratorium. Het OM noemt nitazenen een "synthetische opioïde die vaak tientallen tot duizenden keren sterker is dan morfine". Daardoor leidt een verkeerde dosering al snel tot een overdosis. Soms kan minder dan een milligram al voor levensbedreigende situaties zorgen.

Valt het te bewijzen?

De twee uit Breda worden nog niet vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw uit Voorburg. Volgens betrokkenen bij de zaak is het in dit soort gevallen heel moeilijk te bewijzen dat er een rechtstreeks verband is tussen het overlijden en middelen die de persoon in kwestie had aangeschaft. Zo zijn bij de vrouw ook andere stoffen in het bloed aangetroffen, waaronder zware slaapmiddelen die zij eveneens bij Slaappillen.net had gekocht.

Hetzelfde speelt bij webshop Funcaps. In die zaak worden de verdachten gekoppeld aan de dood van mogelijk 49 mensen, maar ook zij worden vooralsnog uitsluitend vervolgd voor overtreding van de geneesmiddelenwet. Eerder schatte directeur Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat er honderden van dit soort sites zijn.