Van der Poel lobbyt om veldrijden op de Olympische Winterspelen te krijgen

Mathieu van der Poel die we op de Olympische Winterspelen van 2030 zien in het veldrijden? Achter de schermen doet de internationale wielerunie UCI er alles aan om veldrijden toe te voegen aan het olympische programma.

De UCI werkt samen met de internationale atletiekfederatie World Atletics, die zich hard maakt voor veldlopen op de Winterspelen. In februari moet de gezamenlijke lobby eindigen in een 'ja' tijdens een bijeenkomst van het IOC-bestuur. "Het wordt erop of eronder."

Al jaren is hij ermee bezig vanuit zijn kantoor in Zwitserland. Ooit hoopte de Belg Peter Van Den Abeele, sportief directeur bij de UCI, dat veldrijden een demonstratiesport zou kunnen zijn op de Winterspelen van 2026, komende februari in Milaan. Nu zijn alle pijlen gericht op 2030, als de Winterspelen in de Franse Alpen worden gehouden. "We trekken sinds kort op met de club van Sebastien Coe, om veldlopen en cyclocross dan samen op de Spelen te krijgen", zegt Van den Abeele bij de NOS.

Van der Poel, Pogacar en Pieterse

De laatste maanden sprak Van Den Abeele met enkele grote namen uit de wielersport, zoals Tadej Pogacar, Puck Pieterse en zevenvoudig wereldkampioen veldrijden Van der Poel. "Iedereen is super enthousiast. Er wordt wel eens minachtend gedaan over veldrijden, maar het is een hele goede leerschool richting de andere disciplines. Dat beaamt ook Tadej."

De Sloveen, viervoudig Tour-winnaar, heeft voor zijn doorbraak op de weg ook ooit aan veldrijden gedaan. Hij deed onlangs, net als Van der Poel, mee aan de lobby van de UCI. "We hebben die mannen gevraagd om een video te maken, die we konden opsturen naar het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 en ook naar het IOC."