Sluisdeur Schijndel defect: omvaren te duur voor schepen

Bij de kapotte sluisdeur in Schijndel liggen nu acht schepen stil. Sommige mogen dit weekend nog handmatig worden doorgelaten. Andere zijn gedoemd te wachten tot de sluis gerepareerd is en dat duurt minstens twee weken. "Al die tijd hebben de fabrieken aan de Zuid-Willemsvaart geen of veel latere bevoorrading."

Maandag gaat de sluis volledig op slot voor de herstelwerkzaamheden, die schepen moeten dan blijven liggen tot de reparatie is afgerond.

Donderdag raakte schip De Oeral de sluisdeur, waarbij onder andere de motor van de deur kapotging. Dit weekend kan de deur nog handmatig worden geopend voor schepen die écht niet kunnen omvaren. Voor deze schepen zijn de omvaarroutes te smal of te ondiep.

Aan de bak op zaterdag

Schipper Ton Schram van Schram Watertransport verwacht dat de herstelperiode weleens langer kan duren dan de aangekondigde twee weken. "Maandag gaan ze pas kijken wat er überhaupt precies stuk is. Ik geloof niet dat dat binnen twee weken gefikst is."

Hij bereikte de sluis vrijdagavond. Omdat zijn grote schip niet via een andere vaarroute kan, mag hij er zaterdag alsnog door, vertelt hij opgelucht. "Als ik later was gekomen, had ik hier zéker twee weken gelegen." Nu valt de schade mee. "Behalve dat ik op zaterdag aan de bak moet", zegt hij lachend.

Gevolgen voor de bedrijven

Voor hem en zijn bedrijf blijft de schade dus beperkt, maar voor bedrijven langs het kanaal is dat anders, verwacht hij. "Mengvoederfabriek Koudijs/De Heus en Friesland Campina, die beide langs de Zuid Willemsvaart liggen, krijgen hun grondstoffen niet of veel te laat. "Dat kost geld, ik ben benieuwd wie daarvoor gaat opdraaien."

De schipper van de Oeral geeft zaterdag niet thuis. Het schip dat de aanvaring veroorzaakte moet voor de sluis blijven liggen, tot alles met de verzekering is afgehandeld.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. "Ik weet het ook niet", zegt Schram. "Het zicht was goed en door een sluis varen is meestal simpel. Blijkt maar weer dat een ongeluk in een klein hoekje zit."