78-jarige vrouw uit Eindhoven niet door misdrijf om het leven gekomen

De 78-jarige vrouw die vrijdagavond dood gevonden werd in haar woning in Eindhoven, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdagavond. De 40-jarige man die was aangehouden, is daarom weer vrijgelaten.

De politie kreeg vrijdagmiddag een melding binnen van een reanimatie. In het huis aan de Cantecleerstraat in Eindhoven vonden ze een dode vrouw. Op dat moment vermoedde de politie dat het om een misdrijf ging. Daarom deed de Forensische Opsporing (FO) bijna de hele avond onderzoek.

Een 40-jarige man werd diezelfde avond aangehouden. Hij zou niet de partner zijn van de vrouw. Omdat er na onderzoek geen sprake meer is van een misdrijf, is de man vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak.