Bokser Gradus Kraus maakt indruk en pakt Europese titel

Gradus Kraus was de torenhoge favoriet voor de Europese titel boksen en heeft die verwachtingen waargemaakt. De 24-jarige Ossenaar won zaterdagavond in Rotterdam van de Duitser Rostam Ibrahim.

Gradus Kraus was de man waar de meeste toeschouwers voor naar Sportcentrum de Wilgenring in Rotterdam waren gekomen. De 24-jarige bokser uit Oss is momenteel een sensatie in boksland door zijn eerste acht professionele partijen allen te winnen, waarvan zeven door een knock-out. Het was voor de internationale boksbond IBF reden om hem te laten vechten voor de Europese titel.

Overwinning

Kraus, de zoon van voormalig kickbokskampioen Albert Kraus, was in Rotterdam tegen Rostam Ibrahim de grote favoriet voor de zege. De Ossenaar stelde niet teleur in het volgepakte Rotterdamse sportcentrum en sloeg zich in de tweede ronde naar de overwinning. De Europese titel is binnen, maar Kraus is vastberaden om in de toekomst ook de wereldtitel te veroveren.