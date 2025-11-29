Diamanten handschoen van Michael Jackson verkocht voor 37.000 euro

De met Swarovski-diamanten belegde handschoen van Michael Jackson is zaterdag in Tilburg onder de hamer gegaan voor 37.000 euro. De handschoen van The King of Pop was het klapstuk van de veiling bij Dutch Auction Company waar ook nog anderen items van de artiest werden aangeboden. Toch is er maar één iemand zich zaterdag de gelukkige nieuwe eigenaar van de handschoen kan noemen.

Eerder dacht veilingmeester Richard Singh dat de handschoen tussen de 30.000 en 50.000 euro op zou gaan leveren. Andere veilingen hadden zelfs laten zien dat dit bedrag ook nog had kunnen verdubbelen. "Als er een aantal bieders is dat koste wat kost die handschoen wil hebben, dan kan het zomaar oplopen", zei Richard Singh toen.

Dat soort bedragen werden er zaterdag niet bereikt. Toch hangt er een behoorlijk prijskaartje aan de handschoen die Jackson droeg tijdens zijn History World Tour in 1996.

Lange veilingdag

Potentiële kopers en Jackson-liefhebbers konden donderdag en vrijdag alvast een kijkje nemen bij de handschoen, voordat de veiling zaterdagmiddag van start ging. De biedingen liepen door tot ongeveer negen uur ’s avonds, zowel live in Tilburg als online.

Dure aankoop

De nieuwe eigenaar is er met het geboden bedrag van 37.000 euro nog niet. Dat bedrag is namelijk exclusief veilingkosten en 21 procent BTW. In totaal zal er 48.192,50 euro worden neergelegd voor de aankoop. Daar krijg je natuurlijk wel wat voor terug, want wie kan er nou zeggen dat die een handschoen van The King of Pop in de lade heeft liggen?